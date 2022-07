Vieskan Elementti porskuttaa vihdoin plussan puolella vuosien työn tuloksena – "Meillä on hyvät mahdollisuudet laajentaa Alavieskassa"



Alavieskassa sijaitseva rakennusten puuelementtejä valmistava Vieskan Elementti Oy on kääntänyt kelkkansa nousuun tänä vuonna useiden tappiollisten vuosien jälkeen. Vajaan vuoden Vieskan Elementin toimitusjohtajana työskennellyt Tapani Yrjölä on tyytyväinen, että jo alkuvuoden välitilinpäätös on saatu plussan puolelle, sillä vuoden ensimmäinen puolisko ennen kesäsesongin alkua on taloteollisuudessa yleensä haastavin.