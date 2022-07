Pääkirjoitus: Talvella kallis pörssisähkö aiheutti harmaita hiuksia, nyt sähköyhtiöt kipuilevat toistaiseksi voimassa olevien sopimuksien kanssa

Sähkömarkkinoilla – puhumattakaan maailmanpoliittisesta tilanteesta – on tapahtunut paljon vajaassa vuodessa. Sähkön markkinahinta on nyt korkealla niin kuin viime vuoden lopullakin. Tästä syystä mutta myös markkinoiden epävarmuuden takia monet energiayhtiöt ovat päivittäneet sopimuspolitiikkaansa.

Kokkolan Energia tiedotti maanantaina luopuvansa toistaiseksi voimassa olevista sähkösopimuksista 1. syyskuuta alkaen. Neljä toistaiseksi voimassa olevaa sähkösopimusmallia korvautuvat vuodenaikasopimuksilla, jotka seuraavat markkinahintoja ja päivittyvät neljännesvuosittain. Muutos ei vaikuta määräaikaisiin sähkösopimuksiin.

Naapurimaakunnan puolella Pohjanmaalla Vaasan Sähkö on ottanut käyttöön sille uuden tuotteen, pörssisähkön. Pörssisähkössä hinta määräytyy päivän tuntihinnan perusteella. Kokkolan Energian käyttöön valjastama ja edellä esitelty kvartaalituote on niin ikään Vaasan Sähkön käytössä. Nämä uudistukset on tehty nimenomaan heilahtelevien markkinahintojen takia.

Yleisesti ottaen määräaikainen sopimus ja toistaiseksi voimassa oleva sopimus ovat hinnoittelultaan tasaisempia kuin päivän tuntihintaan perustuva pörssisähkö ja kvartaaleittain tarkasteltava sähkösopimus. Pitkäaikaisen, asiakkaita ainakin sopimusteknisesti sitouttavan sopimuksen voisi periaatteellisella tasolla kuvitella hyödyttävän myös palveluntarjoajaa. Asiaa sähköyhtiön kannalta mietittäessä on lisäksi huomioitava pörssisähkön hankintaan liittyvä hintariski.

Kaikesta huolimatta ollaan tilanteessa, jossa toistaiseksi voimassa olevat sopimukset eivät ole kannattavia sähköyhtiöiden näkökulmasta. Tämänkaltaiset sopimukset reagoivat hitaasti markkinoiden heilahteluun, mikä ei ole hyväksi sähköyhtiöille. Jos myy markkinahintaan nähden halpaa sähköä, se ei ole hyvää bisnestä. Kiinteät sopimukset ovat toki kallistuneet, eli tilanteeseen on vastattu hinnankorotuksin.

Sähköyhtiöt ovat kääntäneet katseensa nopealiikkeisempiin sopimusmalleihin, kuten kvartaali- ja pörssisähköön. Kuten todettua, kannattavuussyistä. Lisäpohjustuksena on syytä palauttaa mieleen markkinoiden kehitystä viimeisen vuoden ajalta.

Viime talvella pörssisähkö maksoi hetkellisesti paljon. Syinä olivat muun muassa kovat pakkaset, vähäinen vesivoima ja niukaksi jäänyt tuulivoima. Markkinahinnat nousivat, mikä koetteli sähköä hankkivia sähköyhtiöitä, sittemmin eritoten pörssisähköä ostaneita asiakkaita.

Tukkumarkkinahinnat ovat taas korkealla. Oleellinen taustatekijä on se, että sähkön tuonti Venäjältä päättyi toukokuussa. Hintaan vaikuttaa myös Olkiluoto 3:n sähköntuotantoon liittyvä viivästys. Voimalan säännöllinen sähköntuotanto painuu tällä tietoa ainakin syksyyn.

Hintojen vaihtelu on lähiaikoina entistä suurempaa, kuten Vattenfallin Suomen toimitusjohtaja Elina Kivioja YLE:n haastattelussa 22.5. kuvaili. Jos ja kun sähkön hinta pysyy kovana, pörssisähkö voi olla kuluttajalle ainoa mahdollisuus säästää energiakustannuksissa. Näin arvioi energia-alan etujärjestö Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä samaisessa haastattelussa. Se olisi melkoinen muutos nähtyyn kehitykseen peilattuna.

Ennusmerkit viittaavat siihen, että tehdystä sopimuksesta riippumatta on todennäköistä, että asiakas joutuu vastedes maksamaan sähköstä aiempaa enemmän. Halvan sähkön aika, jos sellaista suoranaisesti on ollutkaan, on ohi.

