Elokuva-arviossa "tunnelmallinen kauhusatu" The Black Phone sekä Hyvä pomo, jossa loistaa Javier Bardem – Videolla Tua Hautamäki kertoo suosikkifilmeistään

Verkossa ja näköislehdessä ilmestyvä elokuvan ja television videoblogi pureutuu nyt kauhukirjailija Joe Hillin ja hänen isänsä, kauhun kuninkaan Stephen Kingin, yhtäläisyyksiin hienossa uutuusfilmissä The Black Phone.

Hillin suomennetun novellin Musta puhelin luettuaan voi kerrankin sanoa, että elokuvaversio on vielä parempi kuin kirja. Tuttu kauhukuvasto on käytössä, mutta kekseliäästi ja jopa koskettavasti.

Kino-Keskipohjanmaan vieraana suosikkifilmeistään ja tv-ohjelmistaan kertoo keskipohjalaisille tuttu teatteri-ihminen, skenografi ja nukkientekijä Tua Hautamäki.

The Black Phone (2021). Ohjaus Scott Derrickson. Käsikirjoitus Derrickson ja C. Robert Cargill Joe Hillin novellista Musta puhelin. Kuvaus Brett Jutkiewicz. Pääosissa Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke. 103 min. K16. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen.

★★★★

En aikonut mennä katsomaan The Black Phonea. Ethan Hawken hurja naamari julisteessa ei houkutellut. Onhan digiefektien mahdollistamat shokkisäikyttelyt ja verisen elokuvaväkivallan hurmeinen huuma koettu kyllästymiseen asti.

Virhe! The Black Phoneen odotukseni kliseeväristelyistä eivät päde. Elokuva on valloittava, tunnelmallinen kauhusatu, filmintekijäin katsojille järjestämä musta leikki. Se pelottaa, viihdyttää ja vie mukanaan. Parhaimmillaan The Black Phone on ”voimaannuttavaa”, parantavaa kauhua. Se herättelee meidät horroksesta. Siinä on itkettävän hienoja oivalluksia sekä syötävän hyvät varhaisteinit Mason Thames ja Madeleine McGraw esittämässä yksinhuoltajaperheen sisaruksia. Nuoret ovat yhtä lailla filmin tähtiä siinä missä renessanssiaan elävä Ethan Hawke. Mestari kokovartalonäyttelee sarjamurhaajaa ottamatta naamiota kasvoiltaan.

Vuonna 1978 pikkukaupunkia terrorisoi lapsia kaappaava Nappaaja. Kaikki varhaisnuoret ovat mahdollisia uhreja, mukana koulukiusattu 13-vuotias Finney (pääosan Thames), neuvokas sisarensa Gwen (sähäkkä McGraw) ja Finneyn ainoa ystävä, peloton Robin (upean sivuroolin tekevä Miguel Cazarez Mora) sekä ohimennen kohdattu baseball-vastus Bruce (Tristan Pravong).

The Black Phonen on kuvannut Scream-elokuvien ja Stranger Thingsin kameran takaa tuttu Brett Jutkiewicz. Ei ihme, että paikan tuntu ja vuosikymmenen arkinen kulahtaneisuus on tavoitettu. Persoonalliseksi ohjattu nuori näyttelijäryhmä tuo mieleen sellaiset, koskettavat nuorisoklassikot kuin The Outsiders – kolmen jengi sekä Stand by Me – viimeinen kesä (1986).

Alkuperäisnovellin (2005, suom. 2009) kirjoittaja Joe Hill (Joe Hillström King) on kauhun kuninkaan, Stephen Kingin poika. Elokuvalliset viitteet ovatkin ilmeisiä. Stand by Me pohjautui isä-Kingin novelliin The Body. Se-kirjaan viitataan ilmapalloilla ja lapsen keltaisella sadetakilla. Jälkimmäinen lisäys tuntuu jo liialliselta fanitukselta. Sitä ei novellista löydykään. Muilta osin Scott Derricksonin ohjaus parantaa Joe Hillin suoraviivaisen tehokkaasta, parikymmensivuisesta alkuteoksesta.

Hillin Mustassa puhelimessa tarina alkaa Finneyn kaappauksesta. Takautumissa muut uhrit mainitaan parilla lauseella. Vain Bruce saa novellissa enemmän tilaa. Derricksonin filmissä baseball-vastuksen merkitystä on Hillin lauseiden pohjalta lavennettu. Ystävyyden teema saa elokuvassa suuremman painon, varsinkin kun mukaan on keksitty tappelija Robin. Poika on Finneyn vahvin tuki, toisin kuin novellin Bruce. Joe Hill jätti Nappaajan (kirjassa Sieppaaja) viemät muut lapset enimmäkseen nimettömiksi. Derricksonin filmissä kaikki kadonneet varhaisteinit saavat tähtihetkensä luonteikkaasti toteutetuissa takautumissa.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Scott Derrickson taustoittaa tarinan sekä ankkuroi kauhun ympäröivään yhteiskuntaan. Filmin välillä raju väkivalta kumpuaa kotoa. Vietnamin traumatisoimalle yksinhuoltajalle ja Nappaajalle annetaan samoja elkeitä. Elokuvan psykopaatti ei ehkä ole painajaisissa muodon saanut peilikuva kotiväkivallasta, mutta filmi näyttää osuvasti, että pahuuskin on kotoperäistä.

Mestarinäyttelijä Javier Bardem osoittaa koomisen lahjakkuutensa Hyvänä pomona. FERNANDO MARRERO

Hyvä pomo (El buen patrón, 2021). Ohjaus ja käsikirjoitus Fernando León de Aranoa. Kuvaus Pau Esteve Birba. Pääosissa Javier Bardem, Almudena Amor, Óscar de la Fuente. 116 min. K12. BioRex, Pietarsaari. Bio Rex, Kokkola.

★★★★

Sodankylän elokuvajuhlilla nähtiin tuore, tänä vuonna valmistunut satiiri elokuvanteosta, Official Competition. Sen pääosissa taiteellisen ohjaajan ja turhamaisen näyttelijän rooleissa olivat Espanjan juhlituimmat tähdet ja mestarinäyttelijät Penélope Cruz ja Antonia Banderas. Herkullinen komedia on tulossa Suomen teattereihin syyskuun alussa. Espanjalainen uuselokuva näyttää satsaavan komedioihin, sillä nyt meilläkin pyörii Cruzin yhtä taitavan puolison, Javier Bardemin bravuuri Hyvä pomo. Jos Official Competition edustaa kipakkaa kärjistysten komiikkaa, Hyvän pomon tulilanka palaa hiljaisemmalla liekillä, mutta tarjoaa filmin makuun päästyä katsojalle hersyvää hupia kaikkien pomojen ja esimiesten kustannuksella. Kaikkihan me tunnemme jonkun vaakatehtaan omistavan Blancon kaltaisen tyypin? No, toivottavasti emme.

Blanco (Bardem) painottaa alaisilleen tasapainon merkitystä, vaakabisneksessä kun ollaan. Puheissa johto ja työväki ovat yhtä suurta perhettä, ainakin siihen saakka, että tulee konflikti. Sen yleensä Blanco itse aiheuttaa käytöksellään. Hän irtisanoo uskollista väkeään hetken mielijohteesta, mutta aloittaa samasta syystä myös avioliiton ulkopuolisen suhteen jonkun uuden alaisensa kanssa.

Hyvän pomon huumori syntyy sen seuraamisesta, kuinka Blanco pyrkii pitämään tehtaansa ja brändinsä edustuskelpoisena hakemalla rakastamaan tasapainoa vaikka väkisin. Johtajalla saattaa olla välillä hyvätkin tarkoitukset, mutta Blancon henkilökohtainen tie helvettiin on katettu juuri niillä. Upea Javier Bardem on tehnyt superkonnan osia kansainvälisissä elokuvissa ja taidedraamaa eurooppalaisissa. Hänen koominen lahjakkuutensa on tullut niissäkin esiin, mutta nyt se saa loistaa koko valkokankaan leveydeltä.