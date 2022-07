Ida Korolaisen kolumni: Paluu normaaliin voi vaatia tukea

Koronavirus elää yhä keskuudessamme, mutta elämänmeno on vihdoin muuttunut lähes normaaliksi. Itse olen palannut niin ystävieni luokse kuin suurempiinkin väkijoukkoihin onneni kukkuroilla ja nauttinut pitkään kaipaamastani seurasta täysin sydämin. En silti voi olla ajattelematta niitä nuoria, jotka voivat huonosti tai olivat syrjäytymisvaarassa jo ennen pandemiaa. Millainen kynnys heillä on palata tavalliseen elämään, kun aiemminkin vaikeat ja vähäiset sosiaaliset kontaktit jäivät tauolle?

Pandemia on koetellut ihmisiä eri tavoin. Yksi tekijä on sen ajallisen keston suhteellisuus. Nuorelle aikuiselle kaksi vuotta kestänyt pandemia on ollut kymmenesosa elettyä elämää. Sen jälkeen, kun uusi virus havaittiin, olen minäkin kirjoittanut ylioppilaaksi, muuttanut kahdesti toiselle paikkakunnalle, muodostanut uudet sosiaaliset piirit ja opetellut maksamaan laskuja. Vanha kansa tietää, että aika tuntuu kulkevan nopeammin kun ikää kertyy: siispä kuusikymppiselle parin vuoden pandemia saattoi olla vain hujaus, kun nuorelle viruksen varjo on pidempi.

Korona-ajan haastavimpina hetkinä puhuttiin paljon nuorten mielenterveydestä. Vaikka olemme jo paremman kynnyksellä, toivon, ettei tuota keskustelua unohdettaisi. On tärkeää selvittää, millaisia vaikutuksia terveyshuolilla ja sosiaalisella eristäytymisellä on ollut, kun ne ovat osuneet kriittisiin kasvuvaiheisiin. Miten voimme tukea nuoria, joiden sosiaaliset taidot tai koulumenestys ovat heikentyneet pandemian aikana? Miten voimme kannustaa nuoria palaamaan harrastusten pariin – ja aloittamaan uusia? Miten luodaan turvallisuuden tunnetta maailmassa, jossa normaalit arkirutiinit voivat kääntyä yhdessä yössä päälaelleen? Tai miten käsitellä uusia kriisejä, sotaa tai ilmastoahdistusta?

Asiantuntijat ovat puhuneet korona-aikana kertyneestä oppimisvajeesta ja mielenterveysvelasta. Juuri silloin, kun tukipalveluja olisi tarvittu, ne olivat ruuhkautuneita tai vaikeasti saavutettavissa. Nyt tulisi varmistaa, että koronakriisin jälkihoitoon ja mielenterveyden jälleenrakentamiseen panostetaan riittävästi.