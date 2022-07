Kokkolan kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus vastaa mielipidepalstalla nousseeseen kritiikkiin: "Jossain määrin harmittaa se, jos kaupungin palkkana tästä yhteistyöstä on arvottoman kelmin rooli"

Keskipohjanmaa-lehti julkaisi 27.7. mielipidekirjoituksen otsikolla "Arvostukset kohdillaan". Kirjoituksessa arvostellaan Kokkolan kaupunkia siitä, että kaupunki tukee ukrainalaista kansantanssiryhmää vain 500 eurolla ja tämän vuoksi kirjoittaja kyseenalaistaa kaupungin toiminnan arvopohjan.

Kokkolan kaupungin kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus vastaa kritiikkiin selventämällä Keskipohjanmaa-lehteen lähettämässä tekstissään, ettei kansantanssiryhmän vierailussa ja sen tukemisessa ollut kyse kaupungin Ukraina-tuesta, vaan ohjelmamyyjän esittämästä esiintymistarjouksesta ja sen käsittelystä.

Perusteluna Purontaus avaa prosessia ja kaupungin roolia siinä, liittyen ukrainalaisen kansantanssiryhmä Volynin vierailuun Suomessa.

Kokkolan kaupungin kulttuuripalvelut saivat Ukrainan kansainväliseltä kulttuurikeskukselta tarjouksen toukokuun 11. päivänä sähköpostitse. Postissa kerrotaan, että Volyn on konsertoimassa Suomessa 14.-24.7.2022 ja samassa yhteydessä kulttuurikeskus tarjoaa Kokkolan kaupungille yhtä konserttia hintaan 980 euroa. Hinnan kerrottiin sisältävän kaikki kulut: artistien palkkiot, matkakulut ja ALV:n.

Purontaus kirjoittaa, että kulttuuripalveluissa kiinnostuttiin tarjouksesta ja yhteistyöneuvottelu käynnistettiin. Hän kertoo, että Kokkolan kaupunki ja sen kulttuuripalvelujen vastuualue haluavat omilla toimillaan osoittaa tukeaan Ukrainalle ja sen kansalle nykyisessä kriisissä. Ukrainalaisen kulttuurin esittely on yksi tuen osoittamisen muodoista. Koska yksittäisen kansantanssiryhmän esiintymisen markkinointi ja toteutus erillisenä konserttina on Purontauksen mukaan haastavaa, päätettiin etsiä tapahtuma, johon konsertin voisi luontevasti liittää. Koska samoihin aikoihin ryhmän vierailun kanssa olivat käynnissä Ykspihlajan kulttuuriviikot, otti kulttuuripalvelujen tuottaja yhteyttä Ykspihlajan kulttuuriviikon järjestäjiin konserttiyhteistyöstä.

Kaupunki tarjosi kulttuuriviikon järjestäjälle viidensadan euron erillistukea konsertin toteuttamiseen, koska konsertti ei ollut osa viikon alkuperäistä ohjelmasuunnittelua. Kaupungin kulttuuritoiminnan avustuksiin liittyvän periaatteen mukaisesti kaupungin tuki yksittäiseen tapahtumaan on enintään 50 prosenttia tapahtuman kuluista. Näin ollen 500 euron tuki Ykspihlajan kulttuuriviikon järjestäjälle konsertin kuluihin on linjassa kaupungin avustusperiaatteiden kanssa, kirjoittaa Purontaus. Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tukenut kulttuuriviikkoa 12 000 eurolla.

Ukrainalainen kansantanssiryhmä esiintyi Ykspihlajan Sydvesti-lavalla sunnuntaina 24.7.2022 klo 13:00 järjestetyssä konsertissa. Konsertin tilaajana ja järjestäjänä toimi Ykspihlajan kulttuuriviikot, jolle kyseessä olleen esityksen ostamista varten kaupunki antoi sovitun avustuksen.

– Kokkolan kaupungin kulttuuripalvelujen puolesta voin todeta, että teemme mielellämme yhteistyötä niin Ykspihlajan kulttuuriviikon kuin muidenkin tapahtumajärjestäjien kanssa. Tapahtumat yhdistävät ihmisiä ja tarjoavat kaupunkilaisille elämyksiä. Jossain määrin kuitenkin harmittaa se, jos kaupungin palkkana tästä yhteistyöstä on ”arvottoman” kelmin rooli, Purontaus kirjoittaa.

