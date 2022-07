Pääkirjoitus: Elämä jatkuu Suomessa ja Alavieskassa, Ukraina ei silti unohdu

Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan helmikuun 24. päivä unohtuu harvalta. Silti ihmiset elävät arkeaan jopa Ukrainassa, niissä osissa, joissa se on mahdollista. Ihmiset haluavat jatkaa elämää, pitää huolta läheisistään ja löytää mahdollisuuden tulevaisuuteen kaikenlaisissa olosuhteissa.

Ukrainan sota on pakottanut miljoonat ihmiset pakolaisiksi muualle Eurooppaan. Ensisijaisina kohdemaina ovat lähinaapurit, mutta ukrainalaisia on saapunut muun muassa Suomeen. Monella ukrainalaisella oli Suomessa ennestään tuttuja ja sukulaisia esimerkiksi töiden kautta.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle on saapunut kevättalvesta saakka ukrainalaisia yksittäisinä tulijoina tai suurempina ryhminä erilaisilla statuksilla. Osa ukrainalaisista on saanut töitä ja lapset päässeet kouluun. Esimerkiksi Kokkolassa lapset aloittavat koulunkäynnin omilla luokillaan parin viikon kuluttua.

Keskipohjanmaassa kerrotaan sunnuntaina täkäläisistä ukrainalaisista. Alavieskassa on pieni ukrainalaisyhteisö, jossa lapset käyvät koulua omalla luokallaan, yksi lapsista on jo tavallisella luokalla. Pienet ovat päivähoidossa ja aikuiset ovat työllistyneet hyvin. Jotkut ovat tosin jo muuttaneet isompiin kaupunkeihin.

Yksi tositarina Ukrainan sodasta kertoo siitä, kuinka Katerina Brykunetspakeni lapsineen sotaa maalaiskaupungista Pervomaiskista (KP 31.7.). Nyt koko perhe on yhdessä Alavieskassa. Monessa suomalaisessa kunnassa on tehty hyvää työtä, että uudet tulokkaat kotiutuisivat. Paras kotoutumiskeino on työ, koulu ja tavallinen, turvallinen elämä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.

