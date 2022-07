Vili Ruuskan äänikolumni: Oletko sinä merkki- tai brändiuskollinen?

Kuuntele kolumni tästä (kolumni luettavissa alla):

Fiskars, Yle Areena, Abloy, Fazer, Havu-mäntysuopa, Valio, Amazon, Apple, Google, Facebook, McDonald's. Siinä kymmenen ja yksi poimintaa Suomen ja maailman kärkibrändien listoilta vuodelta 2021.

Taloustutkimuksen tutkimuksessa selvitettiin Suomen arvostetuimmat brändit, BrandZ-tutkimuksessa puolestaan maailman arvokkaimmat brändit.

Oletko sinä merkki- tai brändiuskollinen? Luulin, etten ole – ainakaan tietoisesti. Peilasin ostokäyttäytymistäni kuhunkin kärkibrändiin ja pysähdyin pohtimaan ylipäätään kulutustottumuksiani. Saatoin todeta, että kyllä, olen jossakin määrin merkki- tai brändiuskollinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomen arvostetuimmista brändeistä muutamaa suosin säännöllisesti, tosin brändi sinällään ei ohjaa ostamaan tai käyttämään niiden tuotteita tai palveluita. Sen tekevät tarve tai muiden vastaavien palveluiden tarjonta, kenties eräänlainen laatutakuukin.

Globaalien jättibrändien listalta löytyy odotettuja tuttavuuksia. Eräs niistä synnyttää minussa elitistisiä mielikuvia. Osittain sen vuoksi olen pitäytynyt kilpailijan tuotteissa. Tuskinpa vaihtamalla merkittävästi huononisi, mutta eihän sitä koskaan tiedä...

Pahoittelut siitä, että jätän mainitsematta, mitä yrityksiä tarkoitan. Joutuisi muuten liimaamaan kolumnin kylkeen kirjoitus sisältää tuotesijoittelua -tarran.

Autot ovat klassinen esimerkki merkkiuskollisuudesta. Ilmiö on pitänyt pintansa, niin merkin valikoitumisperusteetkin. Yksi tykkää tietyn merkin ajo-ominaisuuksista, toinen on perinyt rakkauden merkkiä kohtaan, kolmannelle merkki merkitsee kuulumista johonkin yhteisöön.

Ok, on se kirjoitettava. Jokin merkki laukaisee ylemmyyden tunteen tai kauniimmin sanottuna toimii statussymbolina.

Lyhyeen ajohistoriaani mahtuu kolme autoa ja kaksi merkkiä. En tietoisesti ole hypännyt tuhansien suomalaisten japanilaistalliin, positiiviset kokemukset ovat pitäneet minut siellä. Voisin kylläkin kuvitella vaihtavani merkkiä.

Teknologiayhtiö Qvikin kyselyn mukaan lähes viidennes suomalaisista ei välitä puhelimen merkistä ostopäätöstä tehdessään. Poikkeuksia löytyy; varsinkin iPhone-käyttäjät ovat merkkiuskollisia (IS 15.11.2021).

Vielä pari esimerkkiä elintarvikepuolelta. Nyt mennään mutu-tuntuman ja kenttähavaintojen puolelle, ja sehän vasta antoisaa onkin.

Tiedän ihmisiä, jotka eivät kuollakseenkaan hairahtuisi Juhlamokasta (kiusallinen sananmuoto, mutta suomen kielen astevaihtelu on mitä on) muihin merkkeihin. Onpa heitäkin, joiden kaapeissa on sen seitsemänkymmentä sorttia – jotta olisi vaihtelua. Tämä testailukulttuuri muuten on laajentanut mietojen alkoholijuomien tuotevalikoimaa.

Olen kummankin juoman kohdalla ääripäiden puolivälissä. Vaihteluun valmis mutta hitusen merkkiuskollinen.