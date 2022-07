Lukijan mielipide: Sähkömarkkinamme on sekoittunut väärän johtamispolitiikan seurauksena

Sähkön riittävyys ja moninkertaiseksi noussut hinta hirvittää. Mutta kun katsomme kylmiä tilastolukuja, olemme mahdottoman edessä. Kulutamme kokonaissähköstämme yksityistalouksissa alle viisitoista prosenttia. Kun tuosta osuudesta säästetään verissäpäin jotakin, ei sillä ole kokonaisuuden kannalta juuri mitään merkitystä. Tietysti kodin sähkölaskun suuruudella on.

Sähkömarkkinamme on sekoittunut pahasti väärän johtamispoplitiikan seurauksena. Juostaan ilmastomuutosuskonnon perässä kuin päättömät kanat. Tuulivoiman ja aurinkokennojen autuus kumisee tyhjyyttään. Niiden osuus yhteensä kokonaissähkön tuotannossa on alle kymmenen prosenttia. Olemme julmien tunnottomien sähkökulanssien armoilla tuontisähkön varassa. Aikaisemmin vakaa edullinen sähkö on muuttunut pelottavan kalliiksi ja kohta näyttää, että sitä ei saada riittävästi millään rahalla.

Edullisen vähäpäästöisen, luotettavan sähkön valmistaminen kotimaan rajojen sisällä on ollut aikaisemmin mahdollista. Mutta se vaatisi demokratiamme suojissa tehtävää oiketa, pitkäjänteistä pölitiikkaa. Gallupkannatuksen ja vihreän värisen kielen sijasta.

Matti Nikkilä

Liminka