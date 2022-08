Satu Hotakaisen kolumni: Nolottaa vaatia erikoiskohtelua lapselleen, vaikka siihen on oikeus

Lapseni menee nyt elokuussa toiselle luokalle. Odotan sitä osittain kauhusta kankeana. Olen juuri se ärsyttävä vanhempi, joka "kuvittelee" oman lapsensa erityisen lahjakkaaksi ja vaatii siksi erikoiskohtelua. Jotenkin nolottaa olla jatkuvasti pyytämässä lisätehtäviä, kun koulussa on kiusaamista ja oppimisvaikeuksia, ihan oikeita ongelmia, mihin ylityöllistettyjen opettajien on pakko puuttua.

Tyttäreni oppi kirjaimet mummun askartelemien kirjainkorttien avulla jo parivuotiaana. Neljävuotiaana hän pystyi tunnistamaan sanoja ja vähän alle viisivuotiaana lukemaan. Kesälukemisena ekaluokan päättäneellä on ollut Harry Potter -kirja. Saman lapsen "inhokkiaine" koulussa on äidinkieli. Mikä meni vikaan?

Lukutaito on muutakin kuin sitä, että osaa merkkien perusteella ääntää sanan niin kuten se on kirjoitettu. Lukutaidon kehittymisen ei kuuluisi ottaa askelia taakse päin siinä vaiheessa, kun koulu alkaa. Eriyttäminen ylöspäin näyttää valitettavasti jäävän vain huomioksi opetussuunnitelmaan eikä oppilaan oikeus saada tasoaan vastaavaa opetusta toteudu käytännössä. Sen pitäisi sujua kouluissa ilman vanhempien jatkuvaa vaatimista ja muistuttamista, aivan kuten oppimishaasteisiin puuttumisenkin. Vika ei varmastikaan löydy opettajien ammattitaidosta vaan koululaitoksen rakenteista.

En purematta niele argumenttia, mikä valitukseeni on usein tarjottu: pikkukoululaisilla on vielä sosiaalisissa taidoissa, koulutermein kaveritaidoissa, paljon oppimista ja kehittymistä. Totta kai on. Niin on monella aikuisellakin, ei tarvitse muuta kuin mennä lukemaan sosiaalisen median viestiketjuja tai lehtien kommenttipalstoja, niin huomaa monta puutetta niin kaveritaidoissa kuin luetunymmärtämisessäkin. Tarvitseeko sen sulkea pois sitä, että lapsi ansaitsee tasoaan vastaavaa opetusta aineessa, jossa on muutaman harppauksen edellä ikäryhmänsä keskiarvotaitoja? Jos eriyttäminen ylöspäin ei onnistu, tuloksena on tylsistyminen ja se, että lapsi ei opi oppimaan. Kun ei haasteta, ei haasteisiin opi myöskään vastaamaan. Vaikean asian tullessa eteen lyödään rukkaset naulaan. Se taas kertautuu muissa kouluaineissa ja kohahduttaa laskevissa Pisa-tuloksissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy