Minna Mustosen kolumni: Peevelin painajaiset

Jos ihan karkeasti jakaa vuorokauden kolmeen osaan, yhden osan viettää töissä, yhden itsensä ja perheen kanssa sekä sen kolmannen osan nukkuen. Kuinka tärkeää onkaan nukkuminen.

Toki tunnen muutamia vähin unin pärjääviä, kertovat silmät kirkkaina, että pärjäävät neljän tunnin yöunilla. Itse olen parhaimmillani jos saan nukkua noin yhdeksän, minimissään kahdeksan tunnin ajan ja mieluusti yöaikaan.

Uni onkin vekkuli asia. Väitetään, ettei kuun kierrolla ole mitään merkitystä. Minä väitän, omiin tutkimuksiini perustuen, että kuun kulloisellakin asennolla on todellakin paljon merkitystä. Nousevan kuun aikaan unet muuttuvat levottomiksi ja täydenkuun aikaan Nukkumatti saattaa olla karkuteillä.

Ai mitä tutkimuksia Mustoskalla on?

Omia kokemuksia nukkumisesta on siunaantunut muhkea määrä: 52 kertaa 365 on 18 980 yötä. Toki luvusta pitää vähentää viiden lapsen aiheuttamat resuiset yöuniajanjaksot, etenkin ne pitkään valvotut tunnit, kun teinejä turhaan kotiin odottelin.

Pääsääntöisesti yöt vietän nukkua posottaen.

Olen aina ollut kova unennäkijä. En sellaisten hienojen enneunien tai yhtään mitään tarkoittavien unien. Ihan vain sellaisten tavallisten unien, kuten vaikka sellaisten kun on mummolan pihalla ja kaikki on outoa ja väärin, silti tietää olevansa tutussa paikassa.

Tai unia, jossa lentää laiskasti kattojen yllä ja katselee alapuolella vilkkaasti vilistäviä ihmisiä.

Mistä tulevat painajaiset?

Omat painajaiseni yleensä sijoittuvat työelämään.

Miksi se niin on? En tiedä.

Olen useasti tehnyt erittäin kovien paineiden alla töitä, silti kuitenkin tuntuu, että silloin olen parhaimmillani, enkä stressaile turhaan.

Oma kestopainajaiseni sijoittuu radiotyöhön. Unessani teen suoraa lähetystä, eikä mikään musiikki lähde soimaan. Puhun ja puhun, koetan samalla laittaa jinkkua soimaan, biisiä tulille sekä mainoksia pyörimään, mikään ei onnistu vaan korvia kirvelevä hiljaisuus on täytettävä puhumisella.

Luulen, että aika usealla painajaiset ovat työjohdannaisia. Tutulle näyttelijälle tyypillinen painajainen on sellainen, että on pyydetty nopeaan tuuraukseen isolle näyttämölle ja ilman mitään harjoituksia pitää mennä esitykseen. Kulisseista koettavat huudella, että mikä näytelmä on kyseessä.

Muusikoilla on kuulema samantyyppisiä painajaisia yllättävistä keikoista, joissa käsissä on ihan vääränsorttinen soittopeli.

Mikä lienee unien tai painajaisten tarkoitus?