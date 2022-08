Lukija kirjoittaa sähköpotkulaudoista: "Hyvä idea, huono todellisuus"

Suurten kaupunkien autoliikennettä voidaan vähentää sähköpotkulautojen avulla. Hyvä idea, josta tuli huonoa todellisuutta. Autoliikenne on vähintäänkin yhtä vilkasta kuin ennenkin.

Hämmentävää todellisuutta on se, että nyt meillä on autojen lisäksi näitä akkukäyttöisiä vempeleitä hujan hajan siellä täällä ja joka paikassa. Niistä on tullut "leikkivälineitä", joita käytetään lähinnä huvikseen eikä tarpeen mukaan.

Polkupyöräilijältä vaaditaan kypärän käyttöä, sähköpotkulaudalla lapsetkin saavat hurjastella ilman kypärää. Ihmetellä sopii myös sitä, kuinka hyödyllistä on hankkia lapselle mopon kaltainen istuttava malli sähköpotkulaudasta, kun todellisuutta on se, että lasten ja nuorten liikunnallisuus on puutteellista. Voimme kriittisesti tarkastella myös sitä, mitä merkitys on sillä, että välineet ovat "akkuvetoisia".

Akkumateriaaleista on kohta huutava pula, ja sähkökin saattaa mennä kortille, eli kysymys kuuluu: ovatko sähköpotkulaudan kaltaiset välineet meille oikeasti tarpeellisia? Potkulauta on hyvä väline, sähköpotkulauta jo nimenäkin typerä.

Markku Laitinen