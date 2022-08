Pääkirjoitus: Kokkolalainen rakennusliike olisi valmis tennishallin rakentamiseen – Nyt odotetaan, tuleeko kaupunki puolitiehen vastaan

Kokkolassa haetaan kompromissia ja molemminpuolista kädenojennusta tenniksen tulevaisuuden turvaamiseksi.

Tenniksen pelaamisen talvikaudella mahdollistava tennishalli ei kuulu Kokkolan kaupunginhallituksen hyväksymään urheilupuistokonseptiin. Hallin toteuttajaa on etsitty avoimella kilpailulla. Ensimmäinen hakukierros päättyi maaliskuussa, eikä niin sanotun H-hallin tontti innostanut hakijoita myöskään jatkokierroksella, joka umpeutui toukokuussa.

Kesällä on kuitenkin tapahtunut liikehdintää.

Rakennusliike A. Salonen Oy on Kokkolan vanhimpia rakennusliikkeitä. Saloset tunnetaan rakentamisen lisäksi myös siitä, että tennismaila pysyy hyvin kourassa, monessa polvessa. Keskipohjanmaan tietojen mukaan yritys on alkukesästä lähestynyt kaupunkia. Se on kiinnostunut tennishallin rakentamisesta, mikäli reunaehdoista päästään sopimukseen.

Lähtökohta on se, että kaupunki lähtisi tuntimäärien takaajaksi. Kaupunki siis varaisi hallista tietyn määrän vuoroja vuodessa esimerkiksi koululiikuntaan. Malli on tuttu monelta paikkakunnalta, esimerkkeinä Kuopio ja pieni Savitaipaleen kunta. Salosen toiveissa on myös, että hallin suunnittelu voitaisiin tehdä yhteistyönä kaupungin kanssa.

Koska pressuhallia ei Kokkolassa hyväksytä, nousevat rakentamiskustannukset useisiin miljooniin euroihin. Karkeiden arvioiden mukaan hinta asettuisi 4–5 miljoonan euron paikkeille. Rakennusliike Salosen osuus siitä olisi noin puolet.

Isoin haaste on se, että tennis ei ole kauhean hyvä bisnes. Pelaajia on vähän, ja yksikin kenttä vaatii paljon tilaa. Asia on toisin kuin hittilaji padelissa, jossa yhteen halliin mahtuu useampi kenttä. Lisäksi padelin vuoromaksut voi pitää korkeina, koska yhden pallon perässä on monta pelaajaa. Tennis taas on enimmäkseen tyhjää tilaa.

Kaupunginhallituksen hyväksymän toiminnallisen minimivaatimuksen mukaan Kokkolan tennishalliin pitää sijoittaa 2–3 tenniskenttää ja 2–4 sulkapallokenttää. Myös pöytätenniksen ja padelin sijoittaminen halliin on mahdollista.

Rakennusliike Salosen visioissa olisi tenniksen ja sulkapallon lisäksi jopa neljä padelkenttää. Uusia padelhalleja nousee tasaisesti eri puolille Suomea, sillä sosiaalinen laji on hittiliikuttajan asemassa. Padeliin investoimalla rahan saisi liikkumaan. Lisäksi uuden hallin sijainti Tapahtumapuiston vieressä, Kaarlenkadun ja Valmentajantien kainalossa, toisi lajin Kokkolan ydinkeskustan tuntumaan.

Rakennusliike Salosella on kokemusta urheiluun suunniteltujen kaarihallien rakentamisesta, esimerkkinä Kippari-halli. Kustannustehokkain ratkaisu tennishalliksi voisi olla niin sanotulla sandwich-paneelilla tehtävä kevyempi rakennus, jollaisia esimerkiksi Best-Hall voi tehdä.

Tennishallin kanssa Kokkolassa alkaa olla kiire. Huhupuheita liikkuu siitä, että Urheilupuistoon tulisi vielä erillinen hallinsa tennikselle, mutta budjettien ja rakentamiskustannusten paukkuessa se tuntuu kaukaiselta haaveelta.

Salosen viesti on se, että hihojen käärimiseen oltaisiin valmiita hyvinkin pian. Toistaiseksi kaupungin vastaus alustaviin tunnusteluihin on saamatta. Ehkä kesälomien loputtua alkaa tapahtua.

