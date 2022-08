Lukijan vastine Satu Hotakaisen kolumniin "Nolottaa vaatia erityiskohtelua"

Lukevien, ekaluokalle menevien lasten vanhemmat usein ajattelevat, että nyt se lapsi kyllästyy, kun kaikki on liian helppoa. Nykyään vähintään puolet ekaluokalle tulevista osaa lukea enemmän tai vähemmän, suurin osa oppii jouluun mennessä ja loput kevään aikana.

Lukutaito ennen koulun alkua ei ennusta myöhempää koulumenestystä. Äidinkieli on paljon muutakin kuin pelkkää mekaanista lukemista niin kuin kolumnissa sanottiinkin. Se on myös kuuntelemisen, puhumisen ja esiintymisen ja kirjoittamisen taitojen harjoittelua.

Äidinkieli on välineaine, jonka avulla opitaan niitä muita, kiinnostavia aineita. Se on välillä tylsää raatamista ja kertaamista ja joskus hauskaa ja riemukasta oppimisen oivallusta.

Lastenpsykiatri Sinkkonen sanoo, että tylsistyminen on tärkeää luovuuden kannalta, lapsi ei taannu eikä vahingoitu, vaikka välillä on tylsää. Itse olen yli 40-vuotisen opettajanurani aikana eriyttänyt joka suuntaan, mutta totuus on, että useimmat tahtovat mennä samaa tahtia kuin muutkin. Oppikirjasarjoissa on eroja, mutta useimmissa on valmiina eriyttävät materiaalit.

Eniten korvaani kalskahti kolumnissa lauseet: Lapsella pitäisi olla oikeus saada tasoaan vastaavaa opetusta ilman vanhempien jatkuvaa vaatimista ja muistuttamista, jos lapsi on muutaman harppauksen muita edellä. Muistuttaisin nyt, että opettaja on ammattilainen, joka osaa arvioida lapsen tason, vanhempien pitäisi luottaa siihen. Jatkuva vaatiminen ja muistuttaminen on ennemminkin vanhempien taholta häirintää ja voi vaarantaa oppilaan ja opettajan välisen herkän ja tärkeän suhteen, joka on oppimisen edellytys.

Vielä lisäisin, että jos on oikein turhautunut muiden hitauteen äidinkielessä, voi varmaan pitää pulpettikirjaa, jota saa lukea aina kun on tehnyt tehtävät. Omasta mielestäni kuitenkin Harry Potter, vaikka onkin kiinnostava ja hauska, on 8-vuotiaalle kuolonsyöjineen ym. liian pelottava.

Laila Åivo

