7000 litran polttoainesäiliö kallellaan pohjavesialueella Kaustisentiellä – Tie kokonaan poikki, toimitus seuraa tilannetta



Kaustisentiellä, Känsäkankaan ja Rahkosen välisellä tieosuudella lähellä Ullavaa on 7000 litran polttoainesäiliö kallellaan. Säiliö on pohjavesialueella, ja tie on kokonaan poikki.