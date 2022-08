Musiikkia ja urheilua on vanha ohjelmamuoto. Mutta nyt sekoitetaan elokuvat, tv-ohjelmat ja sporttimiehet toisiinsa. Verkossa ja näköislehdessä viikoittain ilmestyvä Kino-Keskipohjanmaan videoblogi on käynyt haastattelemassa Kokkolan Pallo-Veikkoja harjoitusten jälkihiessä. Aivan liian usein parhaiden listauksia kysytään vain asiaan vihkiytyneiltä filmihulluilta. Kinovlogi lähti rohkeasti laatikon ulkopuolelle ja kentälle, tarkemmin sanoen pallokentän laidalle norkoilemaan. Mikä onkaan vasemman laitapuolustajan lempifilmi? Entäpä keskushyökkääjän suosikkisarja? Ja kuka pelivälineen erikoisasiantuntijoista paljastaa kameralle, että American Pie maistuu hyvältä? Edustusjoukkueesta mielipiteitään maaliin laukomassa ovat valmentaja Aki Sipilä sekä pelaajat Julius Järvinen, Sergey Lazarev, Marcello Beuker, Haris Chantzopoulos, Ville Seppä, Harri Heiermann, Joonas Paananen, Santeri Mäkinen, Miika Kauppila, Wegye Wegye, Jusa Ihalainen sekä Pietro Kytölaakso. Pallopoikaakaan unohtamatta!

Jurassic World: Dominion (2022). Ohjaus Colin Trevorrow. Käsikirjoitus Trevorrow ja Emily Carmichael. Kuvaus John Schwartzman. Pääosissa Laura Dern, Jeff Godblum, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt. 147 min. K12. BioRex, Pietarsaari.

★★

Kuudes Jurassic-filmi, kun lasketaan sekä Jurassic Parkit että Jurassic Worldit, rymistelee entistäkin kovemmin. Jurassic World: Dominionista ei toki voi puhua samana päivänäkään kuin Steven Spielbergin ohjaamasta kahdesta alkuperäisteoksesta. Mutta vauhdissa, kiperissä viime hetken paoissa, takaa-ajoissa moottoripyörillä ja lentovempeleillä, sekä kuvauspaikkojen vilkkaissa vaihdoissa Dominion pyrkii kilpailemaan Bondien ja Bourne-elokuvien kanssa.

Kaksi tuntia ja 27 minuuttia kestävästä toimintaseikkailussa on tässä yritteliäässä, mutta riman alta usein pujahtavassa rytäkässä tullut toivottoman sekava ja keinojaan toistava teos. Filmin ansiot, joita niitäkin on, jäävät holtittoman kokonaisuuden jalkoihin. Pahimmin Colin Trevorrow’n toinen Jurassic-ohjaus kuitenkin epäonnistuu siinä, minkä pitäisi olla isojen valkokangaselokuvien – ja tietysti muidenkin filmien – varsinainen valtti. Dominion on visuaalista sotkua.

Yritän välttää lukemasta uutuuksien kritiikkejä meiltä ja maailmalta ennen kuin olen itse nähnyt elokuvan ja kirjoittanut oman arvioni. Some on tehnyt vaikeaksi täysin ohittaa ensi-iltoja koskevat mielipiteet. Twitterissä joku kiinnitti huomiota Dominionissa kohtausten ”blokkaukseen” eli siihen, mitä kuvan raameissa näkyy. Mikä on näyttelijöiden ja kameran sijainti ja liike suhteessa toisiinsa? Ja totta se onkin! Monin paikoin yleisöltä viedään jalat alta väärällä tavalla. Katsoja kun ei aina tiedä, missä on, tai missä näyttelijöiden pitäisi seistä totuttua perspektiiviä ajatellen. Eikä kyse vaikuta olevan Trevorrow’n ja kuvaaja John Schwartzmanin rajoja rikkovista, luovista ratkaisuista, vaan pelkästä huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä. Parin sadan miljoonan budjetilla luulisi tekijöillä olevan varaa kuvata uudestaan, jos kohtauksissa ei ole visuaalista järkeä. Olisi myös toivonut, että näin suurissa tuotannoissa otetaan varmuuden vuoksi tarpeeksi yleiskuvia tilanteista, jotta leikkaaja ei joudu vaikeuksiin. Dominionissa ottaa kipeää silmiin katsoa päähenkilöiden salaista neuvottelua, kun kuva siirtyy ilman varoitusta laajasta kaupunkinäkymästä ulkokahvilan pikkupöytään. Sen jälkeen näemme vain irrallisia lähikuvia keskustelijoista ja digiprojisoitu kaupunkikuva pilkistää hyvin keinotekoisen näköisenä taustalla.

Kuudennelta Jurassic-elokuvalta odottaisi entistä viimeistellympiä dinosauruksia. Lähikuvien animatroniikka kyllä toimii, toisin sanoen dinonukkien ohjaus käsin tai kaukona digitaalisin paikkauksin. Sen sijaan isoissa kuvissa juoksevat dinosaurukset, lumisessa maastossa tai erämaassa, vaikuttavat painottomilta, liian kevyiltä ja luonnottomilta vierellä kulkevien ihmisten tai hevosten rinnalla. Katsojana on vaikea hahmottaa, mistä outo, epäuskottava näkövaikutelma johtuu, ja siksi nämä kohtaukset ja jaksot eivät tyydytä. Kun Dominionin eräs oleellisimmista elementeistä prakaa näin pahasti, on vaikea innostua elokuvan hyvistäkään puolista. Laura Dern, Jeff Goldblum ja Sam Neill ovat jälleen erinomaisia. Heidän rinnallaan myös Jurassicin uudet roolit, lentäjä-ässä Kayla (DeWanda Wise) ja dinojen genetiikkaa tutkivan laitoksen virkailija Ramsay (Mamoudou Athie), omaavat roppakaupalla valkokangaskarismaa. Sanailu on paikoin hauskaa, mutta hölynpölystä eivät mestaritkaan voi kultaa huuhtoa. Saa vain pyöritellä silmiä, kun paleobotanisti Sattler (Dern), sarjan vakiohahmo, joutuu kysymään kollegoiltaan, että mikäs tämä sauruksista suurin nyt olikaan nimeltään.