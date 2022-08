TV-viikon valinta: Helsingörin poliisilaitoksella kuhisee

★★

Murha Helsingörissä.

Ohjaus Carsten Myllerup ym., 2020

C More, MTV Katsomo ma 8.8., Ava 8.8. klo 21.00

Jotain mätää Tanskanmaalla, tiesi jo Shakespeare. Hän sijoitti Hamlet-näytelmänsä Elsinoren linnaan. Elsinore on Helsingörin (oik. Helsingør) englanninkielinen nimi. Sarjassa Murha Helsingörissä rikosetsivä Dan Sommerdahl (Peter Mygind) tutkii murhia kaupunkitaajamassa, joka on asukasluvultaan Kokkolan kokoinen.

Anna Gruen seitsemää Sommerdahl-romaania 2007–2016 ei ole suomennettu. Eikä parin vuoden takainen tv-sarja siihen erityistä aihetta nytkään anna. Murha Helsingörissä on arkista rikossaippuaa, jonka hahmot eivät kiinnosta, vaikka lähtötilanne on herkullista kuhinaa poliisilaitoksella. Sommerdahlin vaimo Marianne (Laura Drasbæk) on eronnut miehestään, mutta ei ole kertonut tälle suhteestaan heidän yhteiseen poliisikollegaansa ja Danin työpariin Flemmingiin (André Babikian).

Näyttelijöissä ei ole varsinaista vikaa ja sivuosistakin löytyy särmää. Kokonaisuus jää osiensa summana laimeaksi. Ihmiskohtalot ja rikosten ratkaisut tuntuvat yhdentekeviltä. Käsikirjoitus ja kuvaus seuraavat ohjauksen innotonta linjaa.