TV-viikon valinta: 13 – tuo ihanan hämillinen ikä

★★★★★

Pen15.

Maya Erskine, Anna Konkle ym., 2019-2021

Yle Areena

Viime TV-viikon nostoissa juhlivat seiskat. Paras 13-vuotiaita kuvaava sarja jäi kuitenkin mainitsematta: Maya Erskinen ja Anna Konklen Pen15. Nimi tulee hölmöstä koululaispilasta. Kysytään, kuka haluaa liittyä sennimiseen kerhoon. Ja tuo sitten kirjoitetaan onnettoman halukkaan käteen.

Sarjan jujuna on, että 35-vuotiaat Erskine ja Konkle näyttelevät itse pääosia seiskaluokkalaisina. Vastanäyttelijöinä ovat oikeanikäiset lapset. Se on niin nähty, että aikuiset esittävät lapsia ja toisinpäin. Pen15:n yhdistelmä on uusi ja nerokas.