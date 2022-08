Pääkirjoitus: Suomen Nato-jäsenyys etenee vauhdilla, mutta Turkin reaktio ei ole päivänselvä Yhdysvaltojen ratifioinnin jälkeenkään

Suomen Nato-jäsenyys etenee vauhdikkaasti. Draamaan kuulunee jopa se vaihe, jolloin Turkin presidentin vastustus tuntui vuoren korkuiselta esteeltä. Helpotuksen huokauksia, mutta myös kritiikkiä herätti Suomen, Ruotsin ja Turkin allekirjoittama yhteisymmärryspöytäkirja. Se ei ratkaise kaikkea.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta muutti maailmaa, Eurooppaa ja suomalaista turvallisuutta. Suomen ja Venäjän yhteinen raja ei voinut olla vaikuttamatta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksiin. Suomalaisten kiinnostus Nato-jäsenyyteen ja sen hakemiseen muuttui alkuvuoden aikana nopeasti ja ratkaisevasti. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto seurasivat kansalaisten esimerkkiä. Ruotsi puolestaan seurasi Suomen esimerkkiä.

Suomen Nato-polkuun kuuluu päivämääriä, jotka eivät ikinä unohdu. Nyt ollaan siinä pisteessä, että Yhdysvallat on ratifioinut Suomen jäsenyyden. Yhdysvaltain senaatin sadasta jäsenestä 95 kannatti Suomen jäsenyyttä. Presidentti Joe Biden jatkoi Suomen ylistämistä sekä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden merkityksen korostamista sekä Yhdysvaltojen sitoutumista uusien jäsenmaiden turvaamiseen.

Yhdysvaltojen päätöstä ratifioinnista on kommentoitu luonnollisesti myös kotimaassa. Eduskunnan puolustus­valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvioi Ylen haastattelussa, että Suomella on nyt käytännössä Yhdysvaltain turvatakuut.

Ulkoasiain­valiokunnan perussuomalainen puheenjohtaja Jussi Halla-aho puolestaan muistutti, että Turkkiin Yhdysvaltojen ratifioinnilla ei ole vaikutusta. Tämä on hyvä pitää mielessä. Suomen jäsenyyden ratifiointi on tekemättä enää seitsemässä maassa. Ainut todellinen este on Turkki.

Tiina Ojutkangas

