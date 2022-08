Neljänsiä rokotteita aletaan antaa Soiten yli 60-vuotiaille viikolla 33 – Rokotteiden porrastaminen johtuu henkilöstövajeesta

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten koronavalmiusryhmä kokoontui 4.8.2022 arvioimaan alueellista koronatilannetta ja linjaamaan neljänsien koronarokotusten laajentamisesta uusille kohderyhmille elokuussa. Soiten tiedotteessa kerrotaan, että koronatartuntoja esiintyy laajasti Soiten alueella.

Soite laajentaa neljänsiä koronarokotuksia viikosta 33 (alk. 15.8.2022) alkaen kaikkiin alueen 60–69-vuotiaisiin. Tällä hetkellä neljänsiä koronarokotteita tarjotaan kaikille yli 70-vuotiaille. Edelleen annetaan myös ensimmäisiä, toisia ja kolmansia koronarokotteita kaikille suositusten mukaisille ikäryhmille. Viidensiä rokotusannoksia annetaan 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Neljännet koronarokotukset vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville 18–59-vuotiaille aloitetaan Soiten alueella myös lähiviikkoina. Soite tiedottaa tarkemmasta aikataulusta myöhemmin lisää.

Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta.

Soiten alueella koronarokotukseen voi hakeutua ajanvarauksella tai walk-in-periaatteella. Lisätietoa ja walk-in-päivien aikataulut löytyvät Soiten verkkosivuston koronaosiosta: Koronarokotukset.

Ajan koronarokotukseen voi halutessaan varata DigiSoiten Omahoito-palvelusta osoitteesta soite.terveytesi.fi tai puhelimitse numerosta 06 828 7488 (puhelinaika ma-pe klo 9–15). Ajan rokotukseen voi varata myös omasta terveyskeskuksesta.

Soiten alueen 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuspäivä tiistaina 9.8.2022 klo 9-15.30 Kokkolan terveyskeskuksessa. Rokotukseen on varattava aika etukäteen netistä DigiSoiten Omahoito-palvelusta.

JohtajaylilääkäriPirjo Dabnell kertoo, että neljänsiä rokotteita ei anneta heti kaikille THL:n suosittelemille ryhmille resurssisyistä.

– Alueellisen harkinnan mukaan pystyi rokotuksia laajentamaan ja päätimme edetä tällä tavalla. Pyrimme saamaan rokotteet ensimmäisenä niille, jotka niitä eniten tarvitsevat.

Dabnell kertoo, että kesä on ollut muutenkin kova, hoitohenkilöstöä on jouduttu liikuttamaan paikasta toiseen ja Soitessa on sairaanhoitajapula. Henkilöstöä on nyt myös kesälomilla.

– Varauduimme rokotuksiin THL:n aiemman suosituksen mukaisesti hieman myöhemmin. Tämä uusi suositus tuli todella äkkiä, siksi rokotuksia täytyy porrastaa. Kaikki kuitenkin saavat rokotuksen.

Koronatartuntoja on todettu kesän aikana Soiten alueella enenevissä määrin. Tartunnat ovat lähteneet kasvuun koronaviruksen omikron BA.5-variantin yleistyessä. Variantti tarttuu erittäin helposti, mutta aiheuttaa aiempaa lievempää tautia. Kesäkuun lopussa valtaosa tarkempaan tutkimukseen lähetetyistä näytteistä olivat BA.5-varianttia.

Tarkkaa tartuntojen määrää on vaikeaa arvioida tällä hetkellä, sillä valtaosa sairastuneista toteaa tartunnan suositusten mukaisesti kotitestillä. Aktiivisuus Soiten koronanäytteenotossa on kuitenkin kasvanut ja Soitessa otetaan päivittäin n. 200 koronatestiä. Viime viikolla 34 % näistä oli positiivisia. Soitessa on todettu 14 vuorokauden aikana 608 koronatartuntaa ja alueellinen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 786 / 100 000 asukasta, mutta todellisuudessa tartuntoja on merkittävästi enemmän.

Koronaviruksen takia sairaalahoidossa on tällä hetkellä kymmenen potilasta. Teho-osastolla ei ole ollut hoidossa koronaviruspotilaita koko kesän aikana.

Tartuntoja voi ehkäistä tutuilla konsteilla: ottamalla rokotukset, sairastamalla kotona, tekemällä kotitestejä ja huolehtimalla hygieniasta.

Kasvomaskia suositellaan käytettävän edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, jos hakeutuu koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin, on hengitystieinfektion oireita, mutta on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella, tietää altistuneensa koronavirukselle, mutta ei voi välttää kodin ulkopuolisia lähikontakteja, asioi sosiaali- ja terveyspalveluissa tai vierailee osastolla, kuuluu riskiryhmään ja on tilassa, jossa ei voi välttää lähikontakteja.

Soite suosittelee kotitestausta kaikille, joilla on hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää ja toistamaan testin uudestaan muutaman päivän kuluttua, mikäli hengitystieinfektion oireet jatkuvat. Kotitestit soveltuvat myös lasten testaukseen. Kotitestin tulos on luotettavampi, jos testi toistetaan useana peräkkäisenä päivänä tai 2–3 päivän välein.

Kaiken ikäiset voivat tarvittaessa hakeutua koronatestaukseen Soiteen ottamalla yhteyttä Soiten koronaneuvontanumeroon 06 828 7499 (avoinna ma-pe klo 8-16) tai täyttämällä oirearvion Omaolo-palvelussa.