Karaokeparatiisi on oodi suomalaiselle sielunmaisemalle karaoken kautta – "Suomessa ihmiset laulavat karaokea, koska he ovat yksinäisiä, he ovat menettäneet jonkun, he ovat sairaita tai he ovat rakastuneita"



Karaokeparatiisi -elokuvan tuottaja Einari Paakkonen (oikealla), päähenkilöt Laura ja Kari (keskellä) sekä tuottaja Marianne Mäkelä saapuivat Kalajoen Virta-saliin elokuvan lehdistönäytökseen. Joona Hietala

– Kello yhdentoista, kahdentoista aikoihin yöllä soi puhelin. Einari Paakkanen ja Anu Kuivalainen, hänen kollegansa soittavat karaokebaarista, että heillä on maailman paras elokuvaidea, eivätkä he tajua, miten sitä ei ole koskaan toteutettu.