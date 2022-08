Lukijan mielipide: Soiten kesämöhläys – Lumiseteli-palvelu poistettiin yli 70-vuotiailta kotona asuvilta

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus teki 8.6.2022 vanhusten kotona asumiseen liittyvän merkittävän päätöksen poistaessaan lumiseteli-palvelun yli 70-vuotiailta kotona asuvilta. Perusteena on mm. vanhusneuvoston esitys, samanlaista käytäntöä ei ole monissa muissakaan kuntayhtymissä Pohjois-Suomen alueella, palvelua ei ole käytetty kaikissa Soiten alueen kunnissa, lumiseteli-palvelusta on ollut työntekijöille työtä, palvelu ei ole sote-palvelua, kustannuksia on ollut vain n. 8000 euroa/vuosi, jne.

Eniten lumiseteliä on käytetty Kokkolassa. Mm. Perhossa, Halsualla, Kaustisella, Vetelissä ei ole käytetty lumiseteleitä lainkaan. Valmistelevat virkamiehet kokevat ilmeisesti niin, että jos ei kaikissa kunnissa palvelua käytetä, poistetaan se muiltakin. Lisäksi – kun kustannukset ovat pienet, voidaan se turhana poistaa, varsinkin kun siitä aiheutuu Soiten työntekijöille työtä. Pitää siis ajatella suuresti. Mitähän varten se vanhusneuvosto on?

On ilmeisesti ajateltu niin, että kun Hyvinvointialueen valtuustolle (päätös 16.5.2022) varataan ”Demokratiakuluihin erillisenä avustuksena 236.000 euron suuruinen varaus valtuustoryhmien ryhmäavustuksia varten”, niin sitten ei vanhusten kotona asumisen tukemiseen tarvita rahaa. Vaikka hyvinvointialueen asiat eivät suoraan kuulu Soiten päätettäviin, on se käytännössä samaa organisaatiota. Hyvinvointialue jatkaa Soiten tehtäviä.

Valmistelijoiden perustelut ontuvat ja näyttäisi siltä, että Soiten hallitus on antanut johtaa itsensä harhaan. Esimerkki: päästäkseen sote-palvelujen luokse täytyy asukkaan päästä kulkemaan sinne. Kotisairaanhoitajan, sairaankuljetuksen, pelastuspalvelun, Kela-taksin yms. täytyy päästä vanhuksen luokse. Jos he eivät sinne pääse talvella lumiesteiden vuoksi, käy kotona asuminen vaikeaksi, ellei mahdottomaksi. Postilaatikollakin pitäisi päästä käymään. Soite kuitenkin jatkuvasti korostaa toimivansa kotona asumisen tukemiseksi.

Sitten tärkeä kysymys. Ketä varten Soiten työntekijät ovat? Ovatko he Soiten alueen asukkaita varten, vai ainoastaan Soiten toimistoissa olevia muita työntekijöitä varten. Minulle on kerrottu, että palveluohjaajat olisivat kertoneet esimiehilleen lumisetelipalvelun jatkamisen puolesta. Minulla on myös se käsitys, että kaikki toimet, joilla tuetaan kotona asumista, ovat sote-tehtäviä.

Jos lumiseteli-palvelua ei ole käytetty tasapuolisesti Soiten alueen kunnissa, ei se ole niiden kuntien vika, joissa sitä käytetään. Soite on markkinoinut palvelua ilmeisesti heikosti, jos lainkaan.

Mielenkiintoista on nähdä, salliiko Soiten virkamiesjohto hallituksen ottaa asian uudelleen käsittelyyn, jotta kotona asumista tukevat palvelut voisivat jatkua myös lumisena aikana. Vai onko mainittu 8000 euron vuosikustannus liian pieni käsiteltäväksi suurten ajatusten rinnalla? Toinen kysymys tietenkin on, kykeneekö Soiten hallitus muuttamaan päätöstään.

Matti Uusi-Rauva

Lohtaja