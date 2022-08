Kannuksen Valtakadun ylittävän rautatiesillan vieressä maa-aines on lähtenyt liikkeelle yöllisten rankkasateiden vuoksi – Vain toinen Valtakadun ajokaista käytössä



Valtakadulle on vyörynyt maa-ainesta, joka estää toisen ajoradan käytön.

Kannuksen ydinkeskustassa Valtakadun ylittävä rautatiesillan vieressä maa-aines on lähtenyt liikkeelle yöllisten rankkasateiden vuoksi. Maa-aines on mulissut Valtakadulle ja vain toinen ajorata on käytössä tällä hetkellä.