Lukijan mielipide: Kristillisestä vakaumuksesta ei ole testiä – Seurakuntalaisen kannattaa asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin

Seurakuntavaalit lähestyvät. Muistuu mieleeni monet jopa 1970 alkaen vaalit, joihin olen pyydellyt ehdokkaita. Monet tutukin ottavat helposti muutaman askeleen taakse, kun alan puhutella heitä kirkollisvaaleista ja vielä uskallan pyytää ehdokkaaksi.

Enhän minä nyt sinne! Mutta maksathan sinä kirkollisveroakin? Joo kyllä, mutta en minä. Jatkan pyyntöä kertomalla, että sinä maksat kirkon menoja ja annat aivan vieraille ihmisille oikeuden käyttää rahojasi, miten sattuu. Monet kunnassakin mukana olevat inttävät vastaan, kun puhutaan kotiseurakunnasta.

Väitän, että juuri tällaisten henkilöiden takia meillä läpi maan on suuri demokratiavaje kunkin meidän kotiseurakunnassamme. Väljät kelpoisuussäännöksetkään ei estä ehdokkaaksi asettumista. Poikkeuksetta vähätellään omaa olemusta, en minä ole kristillisestä vakaumuksesta tunnettu. Älä ole jäävi. Älä sano ei!

Kristillisestä vakaumuksesta ei ole testiä. Jokainen on omalla tavallaan kirkon näkökulmasta kelvollinen hoitamaan niitä asioita, joihin hän itse haluaa puuttua. Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Siinä se totuus!

Tämä onkin tarpeen seurakunnan luottamuselimissä. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omista lähtökohdistaan. Kirkon päätöksenteossa osaa toimia aivan samalla tavalla kuin toimii oman taloutensa ja elämänsä hallinnassa. Olen usein ääneen ihmetellyt sitä, kun seurakunnissa palkansaajien edustaja työväestö on päättäjien vähemmistönä. Verot kyllä maksetaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vaarana toki voi olla, että seurakunnan kassa tuntuu niin isolta, että sieltä riittää rahaa ilman sen kummempia suunnitelmia ja strategioita miljoonainvestointeihin, kuten nyt meillä Ilmajoella näyttää olevan. Siellä tarvitaan visiointia, kyllä se hengellisyys siinä sivussa menee ilman nikottelua.

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuustossa, eli korkeimmassa päättävässä elimessä päätetään suurista asioista, kuten taloudesta, toiminnan tavoitteista ja keskeisistä henkilövalinnoista. Samoin voidaan päättää, mitä mieltä seurakunta on paikallisista kysymyksistä ja miten toimitaan yhteistyössä muiden, kuten kunnan kanssa. Ilmajoella valtuusto on luovuttanut valtaa liiaksi kirkkoneuvostolle ja viranhaltijoille. Nyt on peruutuksen vuoro, jotta päästä takaisin demokratiaan.

Kyllä syntinenkin veisata saa. Tämä tarkoittaa sitä, että itsensä syntiseksi tuntevan seurakuntalaisen kannattaa nyt asettua ehdokkaaksi ja sitä kautta päästä vähäväkisen kaavussa veisaamaan alku- ja loppuvirttä kirkkovaltuustoon. – Ja välillä päättää viisaasti kulloinkin esillä olevista asioista. Olen saanut olla vuodesta 1978 alkaen eri elimissä mukana aina 2010-luvulle saakka.