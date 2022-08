Pietarsaarelaiset Hanna Seijari ja Tiia Itälehto mallikisan kärjessä, kruunupyyläinen Janet Storrank oli kuvauksellisin



Miss Model Pietarsaari & Best Models järjestettiin taas vuosien tauon jälkeen. Miss Model Pietarsaari 2022 on pietarsaarelainen Hanna Seijari, joka tuomariston mielestä on luonnollisen kaunis, esiintymistaitoinen niin lavalla kuin kameran edessä.