Soiten vanhusneuvoston puheenjohtaja Kalevi Lindfors vastaa mielipiteeseen lumisetelistä: "Kysymyshän ei ole siitä, että vanhusten pihateiden auraus tulisi lopettaa"

Mielipidekirjoituksessa (KP 6.8.) on otettu voimakkaasti kantaa Soiten lumisetelitoiminnan loppumiseen ja esitetty, että mm. vanhusneuvoston esitys on ollut päätöksen perusteena. Vanhusneuvosto ei ole esittänyt lumisetelistä luopumista, vaan neuvostolle on tullut 13.4. esitys asiasta kommenttia varten. Tätä on käsitelty kokouksessa 21.4., jolloin esitettiin, että asiasta on hyvin informoitava sekä asiakkaita että kuntia.

Kysymyshän ei ole siitä, että vanhusten pihateiden auraus tulisi lopettaa, vaan siitä, että tämä lumiseteli sinänsä on huono toimintamalli. Lumisetelin muuttaminen rahaksi auraajalle on ollut vaikeaa johtuen tämän valtakuntamme sääntöviidakosta. Lumiseteli-auraajalla tulee olla traktorinsa kanssa oikeus tehdä palkkiota vastaan työtä. Samoin tankissa ei voi olla millaista polttoainetta vain. Verottaja ja kateelliset naapurit kyllä valvovat, ettei lain kulmia oiota. Tästä tulee se paljon työtä aiheuttava ongelma.

Vanhusneuvosto edellytti juuri kunnille annettavaa informaatiota siksi, että kunnat hoitavat tai vastaavat aurauksista omissa kunnissaan ja nämä toiminnat olisi tarkoituksenmukaista yhdistää, koska kunta kuitenkin on lopputulemana maksumiehenä, olkoon auraaja kuka tai mikä tahansa. Asiallinen vuoropuhelu Soiten ja kuntien välillä on paikallaan, ja näin edellytetään tehtävän myös hallituksen päätöksessä. Toki hallitus päätöksessään sanoo, että neuvosto on puoltanut esitystä. Näin ei ollut, vaan neuvoston pöytäkirjassa sanotaan, että neuvosto ymmärtää päätöksen.

Vanhusneuvosto ei ole vastustanut lumisetelistä luopumista, koska jos joka asiaa vastustetaan, menettää neuvosto uskottavuutensa.

Vanhusneuvosto koostuu eri kuntien vuosikymmeniä toimineista luottamushenkilöistä, joilla on kokemusta, osaamista ja näkemystä eri asioista ja jotka uskaltavat ottaa kantaa asioihin. Neuvoston työtä on haitannut pahasti koronapandemia, jolloin teamskokousten pitäminen sulkee teknillisten vaikeuksien vuoksi aina joitakin jäseniä pois linjoilta. Arvostan suuresti heitä ja heidän työtään.

Kalevi Lindfors

Soiten vanhusneuvoston

puheenjohtaja