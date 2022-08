Emilia Teerikankaan mielipide: Ei laastaria vaan kestäviä ratkaisuja lapsiperheiden tueksi

Yle uutisoi 4.8.2022 valtiovarainministeriön esityksestä maksaa ylimääräinen lapsilisä kaikille lapsiperheille loppuvuodesta 2022. Valtiovarainministeri Saarikon mukaan kustannus olisi reilu sata miljoonaa euroa ja se katettaisiin hallituksen lisätalousarviovarauksesta. Saarikko toteaa mm. seuraavaa: ”Meillä ei ole varaa siihen, että perheet voivat huonosti. Jokaisesta lapsesta pitää pitää huolta”.

Mielestäni esitys on vallitsevassa tilanteessa monella tapaa kestämätön. Kotitalouksissa kannetaan huolta tulevasta talvesta ja on varauduttava elintason laskuun. Tosin monessa perheessä tilanne on se, että ei oikein ole enää mitä laskea, ja tällöin valtion tulisi nimenomaan kohdistaa tuki sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Jo vuoden 2019 tilastoissa lasten pienituloisuusaste Suomessa oli 13,4 prosenttia eli 128 000 lasta, kun taas köyhyysriskin ulkopuolella eli lapsista valtaosa, runsaat 900 000 lasta. (Lähde: Tilastokeskus)

Tämän tilaston valossa reilun sadan miljoonan käyttäminen tukeen, joka on kertaluonteinen ja kohdistuu kaikkiin lapsiperheisiin, ei mielestäni ole millään tavalla kestävä ja oikeudenmukainen päätös. Lapsiperheköyhyyttä sillä ei poisteta, korkeintaan helpotetaan arkea hetkeksi tai mahdollistetaan uusien talvikenkien hankinta. Hyvin toimeentulevissa perheissä ylimääräinen lapsilisä sen sijaan voidaan vaikkapa käyttää sijoituksiin. Kertaluonteisella tuplalisällä ei vastata perheiden ongelmiin eikä sillä myöskään tueta toimeentuloa pitkällä tähtäimellä. Tuskinpa se syntyvyyteenkään vaikuttaa.

Kestäviä toimia on jo nähty tällä hallituskaudella – esimerkkeinä mm. perhevapaauudistus, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen, maksuton toisen asteen koulutus sekä harrastamisen Suomen malli.

Olen Saarikon kanssa samaa mieltä siitä, että jokaisesta lapsesta on pidettävä huolta – siksi näkisinkin, että lisätalousarvion miljoonat tulee sijoittaa vaikuttaviin ja kauaskantoisiin toimiin laastarin sijaan.

Emilia Teerikangas, TM, (sd.)

Kokkola