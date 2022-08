Viime syksynä tartuimme mieheni kanssa haasteeseen. Päätöksen teimme heti sen jälkeen kun olimme tulleet tulokseen, että kaikki mielettömän isot talojen remontoinnit on meidän osaltamme jo tehty. Onhan niitä tullut tehtyä, eikä vähäisimpänä ollenkaan 1800-luvun saaristolaistilan päärakennus ja muut tilan rakennukset.

Tuli kuitenkin hetki, kun eteen tulla tupsahti projekti, jolle ei vain yksinkertaisesti voinut kääntää selkäänsä. Kyseessä kuitenkin on 270 vuotta vanha, kerran Kokkolan upeimmaksi taloksi mainittu Kuninkaansali.

Talo, joka on yksi harvoista Kokkolan suurpaloista selvinneitä rakennuksista.

Kuninkaansaliksi talo on ristitty, koska se on ainoa laatuaan siten, että vuonna 1752 kuningas Aadolf Fredrik yöpyi talossamme. Monenlaisia vaiheita komealla rakennuksella on sittemmin ollut, sitä on siirretty pariinkin otteeseen.

Tilaisuuden kohdalle tullessa vastasimme (aika lailla epäröimättä): ”joo, tehdään kaupat”.

Niin päätyi Kuninkaansali meille.

Jälleen huomasimme, että päivät ja illat täyttyvät pellavapaalien availuista, sahanpurusäkkien kanniskelusta. Jälleen muistan, kuinka ihanalta tuoksuu vernissa, tuore puu ja pellavaöljymaali.

Jälleen muistui mieleen, kuinka epäkiitollista onkaan rakennuksen korjaaminen perinteisiä työtapoja ja materiaaleja käyttäen. Kun kaikki onnistuu, niin kukaan ei huomaa, että yhtään mitään olisi edes tehtykään.

Kesällä eräs kylässä piipahtanut tuttumme tuumasi yli kolme metriä korkeassa eteisaulassamme seinää taputtaessaan, että kyllä sitä on ennen osattu.

Mietin, että viitsinkö korjata ollenkaan, että kaikki mitä näet on tehty lopputalven aikana. Paikalta on purettu suihku pois, seinän sisältä löytynyt ovi on otettu jälleen käyttöön, pettäneet lattianiskat on korjattu hirrellä ja tilkkeenä käytetyt kalalaatikot ja uretaanikakut on poistettu ja korvattu sahanpurulla, paperilla sekä pellavalla.

Kaikeksi onneksi Kuninkaansalimme on hiekkamaalla, joten rutikuiva kaunottaremme ei pääsääntöisesti kaipaa kuin rutkasti rakkautta, rivakasti juuriharjaa ja melkoisen määrän kunnon maalia.

Ja mistäs sen tietää, kun kuninkaalliset ovat ennenkin talossamme vierailleet, ehkä talomme juhliessa 275- vuotissynttäreitä jälleen kestitsemme kruunupäitä.

Mene ja tiedä, mutta mukava matka meillä on vanhan talokaunottaren kanssa edessä.