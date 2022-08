Lukijan mielipide: Puusta energiaa kaasuttamalla – "Tehokkaiden puukaasuvoimaloiden käyttöönotto parantaisikin merkittävästi Suomen energiataloutta ja koko kansantaloutta"

Puusta saadaan energiaa muutenkin kuin polttamalla. Pyrolyysissa tapahtuva puun kaasuttaminen antaa 30 prosenttia suuremman energiantuoton kuin puun suora polttaminen. Puun kaasutuksessa hyötykäyttöön tulevat kaasut ovat hiilimonoksidi eli häkä ja vetykaasu. Näitä molempia on noin 20 prosenttia kaasuista, joita muodostuu, kun puu kuumennetaan liki 1 200 asteeseen.

Reisjärven meijerin koneenkäyttäjä Eero Kangasoja kehitteli pyrolyysireaktoria kolmekymmentä vuotta pajassaan Sievin Kangasojalla. Pyrolyysireaktori kehitettiin häkäkaasuttimesta, jolla tuotettiin sota-aikana jokseenkin ainoa autoissa käytössä ollut polttoaine. Silloin polttoaineeksi sopi ainoastaan kuorittu kuiva koivupilke. Pyrolyysireaktoriin sopii puolikuiva sekapuu, jonka kosteus on 30–35 astetta. Liian kuiva puu huonontaa tulosta, sillä kaasutuksessa muodostuva vety on peräisin puun kosteudesta. Vesikin on näin saatu käyttöön, tehokkaaseen polttoainetuotantoon.

Nyt jo edesmennyt Eero Kangasoja kehitteli laitteen valmiiksi, sähköä ja lämpöä tuottavaksi puukaasuvoimalaksi. Käytössä olevia voimaloita on kuitenkin nykyisin vain muutamia. Tapio Paalavuo on ottanut puukaasuvoimalat yrityksensä päätuotteeksi ja valmistelee niiden markkinointia. Paalavuon yritys toimii Reisjärvellä, ja voimaloiden valmistus tapahtuu Sievissä. Voimaloihin ja niiden toimintaan pääsee tutustumaan ottamalla yhteyden Reisjärvelle Paalavuohon.

Arkistoista ei ole löytynyt mitään merkintöjä pyrolyysivoimalasta, eikä näin ollen ole ollut käytettävissä mitään valmistusohjeita. Pyrolyysireaktorin kehittänyttä Eero Kangasojaa voidaan pitää merkittävänä keksijänä.

Puu on nykyisin eniten käytetty polttoaine: sen osuus on 28 prosenttia energiasta. Tilastoissa öljy on kakkosena 21 prosentilla. Tämä luku on kuitenkin jo vanhentunut. Maalämpö valtaa alaa, ja öljy joutuu väistymään. Muutama vuosi, niin Suomi on vapaa ilmaa saastuttavasta öljystä. Puunpoltto saastuttaa toki sekin ilmastoa, joten kotitekoisen pyrolyysireaktorin markkinoillepääsyllä alkaa olla jo kiire. Pyrolyysissa käytetään kosteaa puuta, vesipitoisuudeltaan 30–35 prosenttia, jolloin vedestäkin saadaan tärkeä energian raaka-aine ja puun energiantuotto kasvaa kolmanneksella.

Tehokkaiden puukaasuvoimaloiden käyttöönotto parantaisikin merkittävästi Suomen energiataloutta ja koko kansantaloutta. Vuositasolla olisi kysymys miljardisäästöistä. Tähän mennessä valtiovalta on kuitenkin suosinut fossiilisten polttoaineitten käyttöä ja antanut niille korkeimman yhteiskunnan tuen. Tämä suuntaus on tosin vallitseva käytäntö koko maailmassa Fossiiliset polttoaineet ovat lähivuosikymmeninä ehtyvä luonnonvara. Maat, jotka eivät varaudu uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöön, ajautuvat voittamattomiin ongelmiin.

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi