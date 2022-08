Pääkirjoitus: Onko koronan aiheuttama veneilybuumi toistaiseksi ohi?

Moni vesilläliikkuja on huomannut, että veneilijän kesä poikkeaa edellisestä kesästä, koska vesillä on ollut hiljaisempaa. Tämän on havainnut myös Kokkolan Venekerho ry:n satamakapteeni Matias Uusitalo.

Uusitalo kertoi Keskipohjanmaan haastattelussa (24.7) , että liikennettä on ollut vähemmän, vaikka kesä on mennyt hyvin ja kelit ovat olleet hyvät.

Hän uskoo, että bensan kova hinta saa nyt veneilijät pihistämään tankkauskuluissa.

Onko koronavuosien synnyttämä veneilybuumi nyt siis ohi, ainakin toistaiseksi?

Koronavuodet käänsivät kotimaan matkailun ja sen myötä veneilyn suosion kasvuun, koska ulkomaille ei ollut asiaa. Säästyneet rahat kulutettiin muun muassa veneiden hankkimiseen.

Vesikulkuneuvoja ensirekisteröitiin Suomessa vuonna 2021 yhteensä 5 167 kappaletta, mikä on vajaa 10 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ensimmäisenä koronavuonna uusien veneiden kauppa kasvoi jopa 20 prosentilla.

Koronarajoitusten poistuminen ja ulkomaille suuntautuvan matkailun palautuminen vaikuttavat epäilemättä veneilyn vähenemiseen, mutta merkittävin syy on korkea polttoaineen hinta.

Bensan litrahinta on veneasemilla käynyt lähes kolmessa eurossa. Diesel ei ole myöskään ollut kovin paljon halvempaa. Jos viime vuonna tunnin ajelu maksoi 30 euroa, nyt tunnista saa pulittaa 50 euroa.

Vaikka bensan hinta on noussut, ei se ole täysin lopettanut veneilyä, eikä polttoaine ole näilläkään hinnoilla välttämättä veneilyn kallein menoerä.

Veneen kuljettaja voi itsekin vaikuttaa jonkin verran siihen, kuinka paljon polttoainetta vene hörppää matka-ajossa. Kulkuasento voidaan säätää siten, että veden vastus ja kitka ovat pienet. Hitaammalla vauhdilla ehtii myös nauttia enemmän merimaisemasta.

