Lukijan mielipide: Lapsiin panostaminen on arvovalinta keskustalle – "Korkeat energian ja ruoan hinnat kurjuuttavat ihan kaikkia lapsiperheitä."

Valtiovarainministeri Saarikon avaus ylimääräisestä lapsilisästä oli selkeä arvovalintakysymys - keskustalainen sellainen.

On aivan selvää, jos ehdotetaan universaaliin etuuteen ylimääräistä maksupostia, niin silloin se tulee jakaa tasapuolisesti kaikille lapsiperheille. Itseasiassa Saarikon avaus oli loistava keskustelun herätys lasten hyvinvoinnin huolehtimisesta ja lapsilisästä. Se ikään kuin konkretisoi kaikille, mikä on sosiaaliturvan tarkoitus.

Yhteiskunnan jatkuvuus perustuu lapsiin. Universaalin lapsilisän tarkoitus on olla kaikille vanhemmille pieni kannuste ja sen tarkoitus on kattaa osa lapsesta aiheutuvista kustannuksista. Lapsilisä on tulonsiirtoa. Joka vuosi verotuloja siirretään lapsiperheille lapsilisän muodossa reilusti yli miljardi euroa. Vastaavia systeemejä on myös monissa muissa maissa. Sitä paitsi sen tarkoitus on lisätä suurituloisten veronmaksumotivaatiota.

Kp 8.8.2022 Emilia Teerikankangas (sd.) kritisoi mielipiteessään, että kertaluontoinen sadan miljoonan euron tuki suomalaisiin lapsiperheisiin ei olisi kestävää ja oikeudenmukaista. Hänen perustelunaan oli tilastot ja hänen huolensa kohdistui siihen, että ylimääräinen maksuposti menee köyhyysriskin yläpuolelle oleville eli valtaosalle suomalaisista lapsiperheistä.

Mielestäni Saarikon avaus valtiovarainministeriön laskelmien mukaan on oiva kertatuki juuri tässä vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Korkeat energian ja ruoan hinnat kurjuuttavat ihan kaikkia lapsiperheitä. Ratkaisuhan on nimenomaan oikeudenmukainen ja nopea tapa tukea kaikkia suomalaisia lapsia. Ylimääräinen lapsilisä ei vaikuta pienituloisten lapsiperheiden muihin tukiin alentavasti. Tätä selvitellään vielä ministeriössä.

Olen Teerikankaan kanssa samaa mieltä, ettei ylimääräisellä lapsilisällä ratkaista pitkässä juoksussa syntyvyyttä tai lapsiperheköyhyyttä, mutta sillä voidaan näinä tiukkoina taloudellisina aikoina ostaa lapselle vaikkapa uudet talvikengät tai ruokaa joulupöytään keskituloisessakin lapsiperheessä. Tilastojen valossa historian kaikkina aikoina keskituloiset kerryttävät suurimman osan verotuloista.

Mielestäni avaimet lapsiperheköyhyyden vähentämiseen löytyvät lapsi- ja perhemyönteisestä politiikasta sekä talouspolitiikasta, joka luo työpaikkoja. Näillä toimilla voisi olla pitkässä juoksussa vaikutusta jopa syntyvyyden kasvuun.

Tuija Leivo-Rintakorpi,

FM, (kesk.)

Veteli