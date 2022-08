Vauva-arkea voidaan jakaa perheissä tasa-arvoisemmin perhevapaiden uudistuksen myötä: "Varsinkin, jos on useampi lapsi, niin sehän on tosi pitkä ajanjakso, minkä äiti on poissa työelämästä", sanoo kalajokinen Johanna Mustakangas



Johanna Mustakankaan mielestä perhevapaiden uudistuksessa on vain hyviä puolia. Sen myötä Sabina Sorvarin tuleva pikkuveli- tai sisko saa olla kotona yhtä paljon isän ja äidin kanssa.

Perhevapaauudistusta koskeva laki astui voimaan elokuun alussa. Käytännössä uudistus tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että erilaiset perhetilanteet tulevat tasa-arvoisemmiksi.