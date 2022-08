Elokuva-arvioissa kotimainen lastenelokuva Sihja – kapinaa ilmassa ja Brad Pittin tähdittämä väkivaltainen Bullet Train – Kino-Keskipohjanmaassa vieraana ohjaaja Marja Pyykkö

Kino-Keskipohjanmaassa nähdään videovieraana Sihja – kapinaa ilmassa -elokuvan ohjaaja Marja Pyykkö. Hän kommentoi pandemian jälkeen viimein ensi-iltaan päässyttä koko perheen elokuvaansa. Ohjaaja kertoo, että aikuisnäyttelijät eivät Sihjan 9- ja 11-vuotiaiden lapsitähtien, Elina Patrakan ja Justus Hentulan, kanssa harjoitelleet repliikkejä, vaan tilanteita. Marja Pyykkö valitsi aikuisrooleihin sellaiset näyttelijät, joiden metodi jousti hyvin lasten kanssa työskentelyyn. Ohjaaja paljastaa, että Sihjalla oli innoittajia aiemmissa elokuvissa. Tärkeintä oli silti lapsen mielikuvamaailman ymmärtäminen, onhan Pyyköllä itsellään samanikäiset lapset. Videoblogissa nähdään myös kohtauksia ja kuvastillejä uudesta Sihja-elokuvasta.

Sihja – kapinaa ilmassa (2021). Ohjaus Marja Pyykkö. Käsikirjoitus Kirsikka Saari, Jenni Toivoniemi. Kuvaus Remko Schnorr. Pääosissa Elina Patrakka, Justus Hentula, Pirjo Lonka, Eero Ritala. 89 min. K7. Bio Rex, Kokkola. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen.

★ ★ ★ ★

Paikka on Kuiruniemi ja laboratoriossa kehitelty kasvien ihme-eliksiiri nimeltään Mirakulaus. Nyt ollaan lasten mielikuvamaailmassa. Sen vitsikkyyttä osaa aikuiskatsojakin arvostaa. Sihja – kapinaa ilmassa ei tyydy mustavalkoisiin ideoihin. Reippaus ja kiltteys eivät sulje vastakohtina toisiaan pois. Kummassakin voidaan mennä liian pitkälle. Eihän ruusukaan olisi ruusu ilman piikkejään. Tarinassa sekä myrkky että vastamyrkky ovatkin samanvärisiä. Sillä se lähtee, millä on tullutkin! Vihreä on ollut elämän väri filmeissä amerikkalaisklassikosta Vihreätukkainen poika (1948) lähtien.

Kotimaisten lastenfilmien tai koko perheen elokuvien keskilaatu ei kummoinen ole. Lajityyppiä ei ole tarpeeksi arvostettu sen enempää tekijöiden kuin yleisön taholta. Kohdeyleisöä on katsottu alaspäin ja ajateltu, että lapsille riittää, kun valkokankaalla on väriä ja sekavaa kommellusta sekä hölmöjä aikuisia pirtsakoiden lasten jallitettavana.

Hyvien koko perheen elokuvien lista on lyhyt - sellaisten tuotantojen, joissa ei ole laskettu rimaa, ja jotka viihdyttävät yhtä hyvin lapsia kuin aikuisia. Tasokkaimmista nousevat ensimmäisinä mieleen Poika ja ilves (1998), Pelikaanimies (2004), Valo 2005), Onni von Sopanen (2006) sekä Risto Räppääjä ja pullistelija (2019). Katsojasta johtuen vähän poikapainotteinen lista? En kyllä ole nähnyt yhtään Heinähattua ja Vilttitossua tai Onnelia ja Annelia, jolle voisi antaa enemmän kuin keskinkertaiset kolme tähteä.

Marja Pyykön ohjaus on viime vuosien paras lapsille ja varhaisnuorille suunnattu elokuva. Käsikirjoittajat Kirsikka Saari ja Jenni Toivoniemi ovat luoneet siihen tasavahvat pääosat tytölle ja pojalle. Lopputulos on riemastuttava, mutta hienovarainen.

Elina Patrakan kuriton keijutyttö Sihja putkahtaa Justus Hentulan mietteliään Alfredin kotiin. Luonnekuvat eivät juutu monesti nähtyihin asetelmiin. Oppimista tapahtuu puolin ja toisin. Sihja osoittaa, ettei Alfredin täydy aina olla hiljainen ja kiltti. Poika opettaa tytölle itsehillintää ja tukee Sihjan raisun ulkokuoren alle peittynyttä haurasta itsetuntoa.

Tarinassa ihmelannoite edistää kasvua ja vähentää haittoja. Mirakulaus lupaa liikaa ollakseen totta. Ilmenee lintukuolemia, joiden yhteys laboratoriossa tehtyihin salaisiin kokeisiin käy pian selville. Ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos kiteytyy pienoiskuvaan hullusta keksijästä, jolla on maailmanvalloitus mielessä. Usein mukavia miehiä esittänyt Eero Ritala saan oivan tilaisuuden esitellä pimeää puoltaan. Näyttelijä päästää ilmoille sisäisen Jokerinsa.

Sihja – kapinaa ilmassa on satu ja kasvukertomus. Se on aikaamme kuvaava tieteiselokuva, mutta myös kauhua. Onko lapsille mikään hirvittävämpää kuin se, että tutusta tulee outoa ja pelottavaa? Että oma vanhempi tai turvalliseksi koettu aikuinen osoittautuu epäluotettavaksi. Tässä mielessä Marja Pyykön filmi vertautuu jopa scifin kulttiklassikkoon Avaruuden pirut (1953).

Elina Patrakka oli Sihjan kuvausten aikaan yhdeksänvuotias, Justus Hentula yksitoista. Nuoret ovat mainio pari ja näyttelevät hyvin yhteen. Patrakan sisarukset Eedit, Eerika ja Essi ovat hekin näytelleet. Elina on esittänyt viidessä vuodessa jo kymmenkunta roolia. Eipä heti tule mieleen yhtä luontevasti replikoivaa suomalaista lapsinäyttelijää. Patrakka heittää vuorosanansa kuin ohi mennen ja siinä samassa ne keksien.

Justus Hentulan Alfredissa on tyyntä, puoleensa vetävää vakautta. Poikaan tutustuminen vaatii pihan lapsilta pitemmän ajan kuin ulospäinsuuntautuvaan keijutyttöön. Pyykön elokuva näyttää, miten hiljaiset lapset jäävät helposti huomiotta, kun eivät osaa vaatia seurassa omaa tilaansa. Pojan täytyykin ”ostaa” kaveruutta lahjoilla. Ensimmäinen lieväkin kapinan merkki, kun Alfred sanoo vanhemmilleen vastaan, tuntuu kiltin pojan räjähdykseltä.

Kauneuspilkkujakin suomalais-norjalais-alankomaalaiseen yhteistuotantoon on jäänyt. Rapasota metsikön lätäkössä jättää epäselväksi, onko kyseessä muiden lasten aggressio Sihjaa ja Alfredia kohtaan. Vai löytyykö vihdoin kaikille yhteinen leikki? Sitä saumakohtaa, missä kina vaihtuu leikiksi, en huomannut. Lannoitetehtaan Lisbethin luonnekuvan muutos tulee iloisena yllätyksenä, mutta hieman töksähtäen. Pirjo Longan roolihahmon tietämys Sihjan keijusuvustakin jätetään perusteluitta ja löyhästi katsojan uskon varaan.

Loppuhuipennuksen jälkeen näemme parin väistämättömän eron. Tietenkin satuhahmon ja ihmispojan hyvästit muistuttavat E.T.-elokuvasta. Kertomuksen päätös heijastaa Alfredin kehitystä uuteen elämänvaiheeseen. Sopivaa siinäkin mielessä, että nuori Hentula vaikuttaisi kuvausten aikana venähtäneen kymmenisen senttiä.

Aikuisnäyttelijöistä Longan ja Ritalan ohella ilahduttavat Elena Leeve ja Elmer Bäck huolehtivina, mutta hajamielisinä vanhempina.

Sihja – kapinaa ilmassa on valmistunut jo viime vuonna, mutta tulee ensi-iltaan vasta pandemian hellitettyä. Kansainvälisenä yhteistuotantona ja kolmen miljoonan budjetillaan se on täysipainoista elokuvaa. Lapsen mielen tutkailu, ujo haparointi ystävyyteen, tarinan suvantokohdat ja seikkailun huiput pitkälle vietyjä toimintakohtauksia myöten ovat viimeistellysti ja tasapainoisesti esillä.

Bullet Train (2022). Ohjaus David Leitch. Käsikirjoitus Zak Olkewicz Kōtarō Isakan romaanista. Kuvaus Jonathan Sela. Pääosissa Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson. 126 min. K16. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen. Bio Rex, Kokkola.

★ ★ ★

Brad Pitt tuodaan kuviin Bee Geesin musiikilla kuin John Travolta Saturday Night Feverissä. SCOTT GARFIELD/SONY

Bullet Train perustuu Kōtarō Isakan kehuttuun, ”synkän koomiseen” jännitysromaaniin vuodelta 2010. Poeettista oikeutta lienee siinä, että Hollywoodin elokuvaversioon säilynyt tarinan japanilainen osuus toimii parhaiten: Tokio tapahtumapaikkana, sen luotijuna, takautumat yakuza-gangsterien välienselvittelyyn sekä näyttelijät Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Masi Oka ja Kaori Taketani. Muuten Bullet Trainin pelastaa viihdyttäväksi vain toimintakohtausten tappeluiden fyysisyys sekä nimekäs näyttelijäkaarti, jolla vaikuttaa olevan hauskempaa kuin katsojalla.

Hytti nro 6:n menestystäkö saa kiittää vai syyttää junaelokuvan uudesta noususta? Bullet Trainissa kaikki tapahtuu luotijunan ahtaassa tilassa, josta ei avaudu pakopaikkaa. Väliasemilla juna pysähtyy vain minuutiksi. Väkivaltainen toimintakomedia käyttää näitä rajoituksia hyväksi kuin teatterifarssi kulisseista avautuvia ovia, joista putkahtaa näyttämölle uusia hahmoja mutkistamaan samana toistuvaa perustilannetta.

Brad Pitt on pitkästä aikaa mukava nähdä. Tähti tuodaan kuvaan Tokion värikkäältä kadulta kuin John Travolta elokuvassa Saturday Night Fever – lauantai-illan huumaa. Roolin epäonninen superagentti tunnetaan nimellä Ladybug, Leppäkerttu. Tehtävä on napata konnien rahasalkku luotijunasta.

Alkuperäisromaanissa junaan kertyi joukko erillisten rikollisryhmien palkkatappajia omine tarinoineen. Elokuvan käsikirjoitus pyrkii epätoivoisinkin keinoin yhdistämään kirjan langanpätkät samaan juoneen uskottavuutta koetellen. Bullet Trainissa ei uskottavuus muutenkaan ole korkeassa kurssissa. Hahmot ovat karikatyyreiksi tyypiteltyjä ja tapahtumat kärjistettyjä. Yli kaksituntisessa on tavaraa liikaa ja kokonaisuuden pilaa tekijöiden pyrkimys esitellä nokkeluuttaan joka mutkassa.

Brad Pitt ei ole ainoa könsikäs näyttelijäkatraassa. Taitava Aaron Taylor-Johnson onnistuu itsestään liikoja luulevana Mandariinina. Komistusten sarjaan on laskettava myös Channing Tatum koristeroolissaan hölmönä matkustajana. Sandra Bullock tyytyy hänkin vain pistäytymään Ladybugin esinaisena, silmiinpistävän elottomaksi maskeerattuna.

Cameo-roolien ja merkittävien sivuosien rajaa on Bullet Trainissa vaikea vetää. Se vähentää myös Michael Shannonin tehoa lopussa kasvonsa paljastavana venäläisenä rikollispomona. Valkoisen surman (White Death) lempinimi olisi kyllä kuulunut jättää Simo Häyhälle, ainakin suomalaiskatsojan mielestä.

Äärimmäisen väkivaltainen toiminta on tuonut K16-merkinnän ihan syystä. Sarjatappaminen toimii elokuvassa pisteenä vitsien päätteeksi. Mustalla komiikallaan ja sanailullaan Bullet Train jäljittelee Quentin Tarantinon gangsterikuvauksia, mutta epäonnistuu.

Jonathan Selan kuvaus toimii siihen saakka, kunnes joudutaan turvautumaan digitehosteisiin näyttävissä, mutta ei niinkään vakuuttavissa junien törmäyksissä.

Paras maku jää ainoasta isosta naisroolista, Joey Kingistä gangsterin tyttärenä. Ilahduttava on myös Brian Tyree Henryn muuten vain isokokoinen osa Mandariinin aisaparina ja kaksoisveljenä. Ainoa miinus Sitruunassa on väsyttäväksi käyvä loputon sanailu lasten kuvakirjahahmosta.

Tekijät ovat unohtaneet, että tehokkainta komiikassa on ajoitus ja trillereissä pidättely. Bullet Trainissa kaikkea on liikaa. Filmi suistuu raiteiltaan.