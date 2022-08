Kari Urpilaisen mielipide: Ylimääräistä tukea kipeimmin tarvitseville

Kun luin Tuija Leivo-Rintakorven kirjoituksen (KP 10.8.) valtiovarainministeri Saarikon ylimääräisen lapsilisän, jota myös vaalisataseksi kutsutaan, jakamisesityksestä kaikille lapsille, saattoi moni muukin lukija saada sen kuvan, että tässä käytäisiin isompaakin ”vääntöä” lapsilisien tulevaisuudesta.

Tuija tietää laillani varsin hyvin, ettei kukaan/ mikään ole uhkaamassa lapsilisäjärjestelmän tulevaisuutta. Universaali-järjestelmän (kaikille yhtä paljon) sanotaan puoltavan paikkaansa, vaikka voi siinä nähdä myös heikkoutensa. Tarveharkinta tuskin on ollut mukana silloin kun järjestelmää on luotu. Olisiko, jos järjestelmää luotaisiin nyt? Kukapa sen tietää. Mutta ymmärrettävää on, että saadusta edusta ei niin vain haluta luopua, sekin on tunnustettava.

Ajankohtaan sopivasti nyt puhutaan nopeutuneen inflaation ja esim. sähkö-ja lämmityslaskujen nousujen aiheuttamien taloudellisten ongelmien lievittämisestä perheissä. Hallitusta on onniteltava mm. siitä, että kesken vuoden tehtiin indeksitarkistukset moniin sosiaaliturvaetuihin. Hallituksen sosiaalinen sydän on siis paikallaan.

Entäpä ministeri Saarikon esitys, että kaikille lapsille maksettaisiin kertakorvauksena runsaan 100 euron ylimääräinen lapsilisä vuoden loppupuolella. Mielestäni esitykseen sisältyy paha ”moka ” tai virhe, jonka vuoksi toivoisin, että sitä vielä harkittaisiin. Miksikö? Siksi, että toimeentulotuen laskennassa lapsilisät lasketaan tuloksi, joka näin ollen voi pienentää hakijaperheen saamaa tukea.

Eli kaikki lapsiperheet eivät saisikaan arkeaan helpottamaan tätä ylimääräistä tukea. Ilman jäisivät juuri ne perheet, jotka sitä kipeimmin tarvitsisivat. Onko tämä oikein? Minusta ei. Paikallaan olisi muuttaa lakia niin, että toimeentulotukea laskettaessa lapsilisiä ei laskettaisi tuloksi!

Kari Urpilainen (sd.)

Valtiopäiväneuvos

Kokkola