Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Simppeliä mutta toimivaa – Maku tarjoaa tässä tapauksessa enemmän kuin tuoksu

Viiniarvio

Black Tie by Pfaff 2021, Ranska, 14,98 €

En tiedä miten on jäänyt myymälän hyllyssä huomaamatta Alsacen alueen ranskalainen valkoviini, joka on hyvin mielenkiintoinen sekoite. Riesling ja Pinot Gris sopivat rypäleinä hyvin toisilleen, mutta Alsacen tuottajat aika harvoin tekevät sekoitteita. Ainakaan näistä kahdesta alueen perusrypäleestä. Pfaff Black Tie on pakko ottaa koemaisteluun.

Tuoksu on enemmän Rieslingin hallitsema, raikasta sitrusta, vihreää omenaa ja päärynää. Ehkä hieman suoraviivainen ja simppeli tuoksu, eikä kovin voimallinen, mutta ei siinä mitään vikaa ole.

Maku tarjoaa tässä tapauksessa enemmän kuin tuoksu. Ryhdikäs sitrus on hallitseva, mutta Pinot Gris tuo mukaan leveämpää täyteläisyyttä ja eksoottisempaa hedelmää, persikkaa, kevyttä mausteisuutta ja jopa hunajaisuutta. Kokonaisuus on silti raikas ja viini sopii hienosti paistetuille ahvenfileille ja kesäiselle salaatille, jossa on kaikkea mahdollista omasta kasvimaasta. Myös kevyet kana- ja kasvisruuat ovat täysin mahdollisia vaihtoehtoja tälle viinille. Hyvin tehty, kohtuullisen maukas ja Alsacen alueelle tyypillinen valkoviini, joka ei ole ihan halpa, mutta kuitenkin keskihintaa edullisempi tällä alueella.