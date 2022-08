Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Äitiys syyllistää uranaisen

★ ★ ★ ★

Sijainen.Ohjaus Jyri Kähönen, 2022Elisa Viihde Viaplay su 14.8.

Maria Ylipää on monilahjakas taiteilija, laulaja ja näyttelijä, jonka häikäisevää persoonaa ei ole aiemmin osattu kunnolla hyödyntää meillä sen enempää elokuvissa kuin televisiossa. Nyt Ylipää on saanut istuvan roolin, jossa yhtä lailla hänen lujuutensa kuin herkkyytensä pääsevät esiin. Kerroksellinen hahmo on menestyvän toimiston arvostettu arkkitehti Ella, joka onnensa huipulla saa tuntea, että kaikki on romahtamassa.

Valmistumassa oleva uusi kirjasto, Ahjo, on Ellan designia. Hän joutuu viime vaiheissa luovuttamaan toteutuksen toisiin käsiin äitiysloman vuoksi. Ellalle ura on ollut elämä ja nyt häntä syytetään liiasta kunnianhimosta. Muiden mielestä naisen pitäisi keskittyä vain äitiyteen. Kilpailevasta arkkitehtitoimistosta saapuva sijainen, Paula (Pamela Tola), ottaa ohjat osaaviin käsiinsä. Hän löytää virheitä ja rupeaa tekemään muutoksia Ellan piirustuksiin. Paula sekaantuu myös tuoreen äidin tapaan hoitaa vauvaa ja saa jopa lapsen isän (Olavi Uusivirta) menettämään luottamuksen siihen, että vaimo hallitsee tilanteen kotonakaan.

Epäilykset perustuvat Ellan henkilöhistoriaan. Hänen mielenterveytensä järkkyi äidin kuoltua. Mutta mitä on Paulan pakkomielteisen lähestymisen takana? Nainen puhuu aina lapsistaan, Sofiasta ja enkelivauvoista, mutta mikä salaisuus liittyy Paulan entiseen työpaikkaan? Tola on järisyttävän hyvä arvoituksellisena käkenä, joka yrittää työntää kilpailijan tämän omasta pesästä.

Ylemmän luokan hienostuneissa puitteissa tapahtuva jännitysmysteeri näyttää tyylikkäältä. Anssi Leinon kamera seuraa paremman väen eloa viileän etäisin, tarkkarajaisin näkymin, kunnes kriisi purkautuu hallitsemattomaksi ja otokset muuttuvat sen mukaisiksi. Takautuvia kuvasikermiä on kertauksena liikaa. Niiden käyttö ja perinteikkäät trillerikliseet paljastavat, että Sijainen on suomalaistettu alkuperäisestä BBC:n sarjasta The Replacement vuodelta 2017.