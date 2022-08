Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Sandman vailla pihviä ja ilman namua

★ ★

The Sandman. Ohjaus Jamie Childs ym., 2022 Netflix

Neil Gaimanin 1990-luvun vaihteen The Sandman on kaikkien aikojen arvostetuimpia sarjakuvaromaaneita. Kirjailija Norman Mailer kuvasi sitä sarjakuvaksi älyköille. Netflixin tv-versio ei mainetta lunasta – paitsi ehkä faneille. Unen ja tarinoiden haltija, keskushenkilö Dream eli Morfeus, on Gaimanin kuvauksen mukainen kalpea ja laiha gootti. Tom Sturridgella ei vain ole roolin vaatimaa karismaa.

Alkujaksoissa Morfeus on vangittuna ja alasti. Kokokuvissa intiimialueet peitetään huvittavan häveliäästi. Ihan selvästi sarjasta puuttuu munaa.