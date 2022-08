Pääkirjoitus: Keskustalla iso rooli, mutta alhainen kannatus suureksi puolueeksi

Keskustan kannatus on gallupien mukaan noin yksitoista prosenttia tällä hetkellä, kun seuraaviin eduskuntavaaleihin on runsaat puoli vuotta. Kesäkokoustaan pitävä puolue on merkittävässä roolissa hallituksessa, kun puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko on valtiovarainministeri. Kovin helppo salkku ei ole Saarikolla hoidettavana. Rahaministerinä joutuu tekemään myös epäsuosittuja ratkaisuja, mutta nyt huomaa, että hätä kannatuksesta saa aikaan uusien avausten tulvan.

Minkään puolueen asema ei ole automaattisesti ikuinen, mutta pitkään suurena puolueena pidetty keskusta näyttää vajonneen kannatuksen perusteella keskisuureksi. Lukujen valossa asia on näin, vaikka näkemys ei olisikaan suosittu Keski-Pohjanmaalla, jossa keskustan rooli on valtakunnallista selvästi suurempi. Vaalit tietysti näyttävät, mikä todellinen kannatus on.

Keskustan työvaliokuntien kesäkokouksessa Tuusulassa Saarikko puolusti esitystään ylimääräisestä lapsilisästä. Puolustettavaa riitää, kun kulukuria etsitään ja ylimääräinen lapsilisä toisi uutta tuloa myös hyvätuloisille, joita esimerkiksi hintojen nousu ei koettele samalla tavalla kuin pienituloisia. Keskusta hakee luonnollisesti keinoja menestyä vaaleissa, mutta kuuluvat perheiden asiat aidostikin keskustan linjaan.

Keskustan on haettava suuntansa ja roolinsa ennen vaaleja. Puolueen sydän on selvästi edelleen maaseudun asioissa, mutta riittääkö perinteistä kannattajakuntaa ja miten puolue houkuttelee uusia ryhmiä. Myös maaseutumaisesta elämäntavasta ja alueiden olemassaolosta on muidenkin puolueiden pidettävä huolta.

Keskustan puheenjohtajat ovat vaihtuneet viime vuosina tiuhaan ja johdolla on ollut monenlaisia paineita. Keskustan kannatus on jo pitkään ollut alhaisempi kuin suurilla puolueilla, kokoomuksella, SDP:llä ja perussuomalaisillakin. Jos pinnan alla kuhisee, se ei paljon ulkopuolelle kuulu. Saarikon asema näyttää gallupeista huolimatta varsin vakaalta, joten puheenjohtajan piikkiin luvut eivät mene.

