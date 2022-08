Lukijan mielipide: Talven sähköpula on mahdollinen

Olkiluodon kolmosreaktorin käynnistymisen on odotettu korvaavan aikaisemman sähkön tuonnin Venäjältä. Kyseisen reaktorin piti valmistua kolmetoista vuotta sitten. Sen valmistumispäivää on siirretty HS:n tietojen mukaan kymmenen kertaa. Kuitenkin päättäjät uskovat nykyisen aikataulun pitävän ja sen vuoksi sähkön riittävän talvellakin. Heidän toimensa ratkaista ongelma näyttää olevan lisätä omaa vahvaa uskoa Olkiluoto kolmoseen.

Keskipohjanmaassa 10. elokuuta elinkeinoministeri Mika Lintilä moittii mediaa liioittelusta tiedottamisessa talven sähkökatkojen ongelmien osalta. Kuitenkin samassa artikkelissa elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttusen mukaan kantaverkko Fingrid kiireellisissä tapauksissa joutuu sulkemaan sähkönpuutteessa isoja alueita, jolloin sairaalat ja vanhainkoditkin voivat jäädä ilman sähköä.

Helsingin Sanomien elokuun 9. päivän lehti kertoi, että Olkiluoto kolmosen testeistä on syntynyt sellainen harhakuva, että jos voimala hyrähtää käyntiin, niin silloin kaikki on hyvin. Lehden mukaan todellinen testi on vasta silloin, kun yksi maailman suurimmista, uutta tyyppiä oleva, voimala kytketään verkkoon pysyvästi täydellä teholla. Lisäksi puutteelliset siirtokapasiteetit Norjasta ja Ruotsista rajoittavat avunsaantia sieltä, mikäli ylipäätään sähköä riittää meille, myös Etelä- Euroopan kilpaillessa samasta pohjoismaisesta sähköstä.

Edellinen tieto yhteenvedettynä tiedetään, että sähkön säästäminen on ainoa nopea keino ratkaista ongelma ennen talvea. Ymmärsinköhän oikein, että elinkeinoministerin mukaan vasta hätätilassa harkitaan esim. moottoriteiden valaistuksen vähentämistä poikkeuslakiin vedoten. Mielestäni sairaaloiden, pelastuslaitosten ja julkisten elintärkeiden tahojen on oltava vapaat kaikista säästöistä.

Nyt on, hyvin nopealla aikataululla, luotava sähkön jakamiseen toteuttamiskelpoinen suunnitelma ja priorisointijärjestelmä, joka takaa yhteiskunnan toimintojen jatkumisen mahdollisimman normaalina myös niukan sähkön aikana. Päättäjät, riskien ottaminen riittää, hyväuskoisuus on riskinottamista, jonka maksaa paleleva kansa.

Erkki Heikinaho

Ylivieska