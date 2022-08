Eilan pläjäykset -blogissa Satu Rämön Hildur: Islanti näkyy hittidekkarissa

Satu Rämö: Hildur. WSOY 2022. 363 s.

Dekkarit kuuluvat kesään. Ja jos lukuhetkellä sattuu olemaan helle, Satu Rämön Islantiin sijoittuva kirja Hildur viilentää mukavasti. Tuiskuaa, jääkylmä meri vaahtoaa, lumivyöry peittää alleen taloja, jäisillä teillä liukastellaan, lumessa kahlataan ja sisätiloissakin viluttaa. Luonto on Hildurissa poikkeuksellisen vahvasti esillä. Tapahtumien aikaiset säätilat kuvataan uskollisesti, eikä Islannin marraskuu ole niitä leppoisimpia vuodenaikoja.

Päähenkilö Hildur on poliisi syrjäisellä alueella. Hän on Länsivuonojen ainoa rikosetsivä ja on erikoistunut lapsiin kohdistuviin rikoksiin. Lasten kanssa työskentelemällä hän yrittää hyvittää sitä, mikä oli tapahtunut kauan sitten.

Kumppanikseen hän saa suomalaisen Jakobin, uranvaihtajan. Tämä halusi harjoittelupaikakseen mahdollisimman etäisen paikan, koska hänelläkin on takanaan omat kipeät kohtansa. Sukupuoliajattelultaan kirja on ajassa kiinni. Jakob kutoo villapaitoja ja Hildurin harrastukset, kuten surffaus ovat rankimmasta päästä.

Meri oli epävakaa, eikä sen liikkeitä voinut kukaan ennustaa. Vedessä oli aina läsnä pimeä ja kylmä kohta. Se, joka ei näkynyt ennusteissa ja jota piti varoa. Vaara kiehtoi Hilduria. Kylmällä kohdalla leikkiminen oli hänen tapansa elää.

Islantilaista elämänmenoa kuvataan pitkin matkaa, moni tapahtuma selitetään nimenomaan islantilaisuudella.

Uusia ihmisiä tulee kiinnostavasti pitkin matkaa. Toiset ovat matkassa pidempään, toiset vain sen verran, että tapahtumille tulee selitystä. Kiinnostavan kavalkadin outoja tyyppejä Rämö onkin löytänyt, sekä menestyneitä että laitapuolen kulkijoita. Rikosvyyhti on toisaalta niin monivivahteinen ja outo, että ei sitä ihan normi-ihmisten voimin kerrotakaan.

Hildurille ei pelkkä rikostekninen tutkiminen riitä, ei riitä, että tekijä löytyy. Täytyy tietää motiivit. Miksi? Ihminen itsessään on kiinnostava, ja hänen menneisyytensä.

Eihän tarinaa tässä ole syytä paljastaa, mutta murhia tehdään, johtolangan pätkien päät paljastuvat vähitellen, jälkikoiriakin tarvitaan. Rämö heittelee kiinnostavasti pieniä vinkkejä pitkin matkaa, kuten ”Se oli hänen viimeinen ateriansa”.

Lukija alkaa tehdä murhaajasta omia johtopäätöksiään jo tarinan edettyä puoleen väliin. Liikutaan maantieteellisesti laajalla alueella, yksi tutkimushaara vie pääkaupunkiin Reykjavikiin. Lisää problematiikkaa tulee Hildurin omasta menneisyydestä. Hän haluaa tietää, koska ”menneisyys oli kuin tukeva seinä, johon nojata.” Paljastuuko sieltäkin rikos? Onko se kukaties kytköksissä nyt tapahtuneeseen?

En ole dekkarien ystävä, mutta tämä kirja on mielenkiintoinen. Raakuuksia ei kuvata. Eikä tarina tähän lopu. Jatkoa on odotettavissa.

On ennakoitu Satu Rämön kehittymistä merkittäväksi dekkaristiksi. Kannattaa siis tutustua häneen heti ensimmäisestä kirjasta lähtien.