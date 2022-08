Kokkolalaislähtöinen Anna Englund sai Ykspihlajan satamamiljööstä inspiraatiota Lautapalttoo-esikoisromaaniinsa – Siltalan julkaisema kirja ilmestyy maanantaina

Kuolema on teema, jota kokkolalaislähtöinen esikoiskirjailija Anna Englund kertoo vatvoneensa koko elämänsä ”älyttömyyteen asti”. Hän on esimerkiksi kerännyt kokoelmiinsa kuolemaan liittyvää antiikkia. Kokoelmaan kuuluu 1700-luvulta peräisin oleva italialainen, pääkallon kuvilla koristeltu pyhättölaatikko, täytettyjä eläimiä ja ihmisen leukaluu.

– Kerran olin viikon verran haltioissani huutokaupasta ostamastani pienestä arkusta, joka oli peräisin 1700-luvulta. Sen sisällä, lasin alla, oli naudan luusta veistetty luuranko.

Ei siis ole ihme, että kuolema on vahvasti läsnä myös hänen esikoiskirjassaan Lautapalttoo (Siltala). Kirja ilmestyy elokuun puolessavälissä.

1930-luvulle sijoittuva tarina kertoo arkkuverstaassa työskentelevästä Elenasta.

En mieltänyt kirjoittavani historiallista romaania, sillä pääni elää niin menneessä ja olen järkyttävä nostalgikko. Anna Englund Kirjailija

– Siinä kuolema on läsnä hyvin konkreettisesti arkkujen kautta. Mutta kirjassa on myös kyse siitä, miten on erilaisia tapoja käsitellä kuolemaa ja surua sekä omaa olemattomuutta.

Kirjan toinen päähenkilö on Elenan anoppi, myös arkkuverstaassa työskentelevä Manta.

– Mantan nimi tule isoisoäidiltäni, joka pyöritti isoisoisäni kanssa arkkuverstasta Ruotsalossa 30-40-luvuilla. Olen kuullut hänestä tarinoita lapsena ja ne ovat lähteneet elämään omaa elämäänsä päässäni.

Englund toteaa, että kirjan aikakausi määrittyi 30-luvulle lähinnä isoisovanhempien vuoksi.

– En mieltänyt kirjoittavani historiallista romaania, sillä pääni elää niin menneessä ja olen järkyttävä nostalgikko.

Myös rakkaudella on roolinsa kirjassa. Englund kuvailee kirjan tarinaa klassiseksi: ”muukalainen tulee kaupunkiin ja mullistaa kaiken”. Tässä tapauksessa mullistuksen aiheuttaa erikoinen nainen Helsingistä.

– Synkistä aiheista huolimatta kirja on myös lämmin ja humoristinen.

Tarina sijoittuu Kokkolan fiktiiviseen Pihlajaan, johon Englund on saanut inspiraatiota Ykspihlajan satamamiljööstä. Kirjan miljöössä on tuttuja paikkoja, mutta ihan kaikki ei täsmää.

– Fiktion turvin voin tehdä mitä vain, mikä on maailman ihaninta.

Elenan tarinaa värittävät Mantan murteella kirjoitetut monologit. Niitä kirjoittaessaan Englund piti mielessään ruotsalolaissyntyisen äitinsä tavan puhua.

– Olen pyrkinyt tekemään murteesta mahdollisimman luettavan, ja huolehtinut siitä, että siellä ei ole d-kirjaimia ja h-kirjaimet ovat oikeassa paikassa, Englund toteaa naureskellen.

Äitinsä hän mainitsee olevan paitsi murteen osalta, myös muutenkin iso inspiraation lähde.

– Hänellä on ihan mielettömät jutut.

Kokkolalainen Elina Warsta on suunnitellut kirjan kannen. – Toivoin Elinaa kannen tekijäksi ja itkin kun sain kaksi vaihtoehtoa näytille. Ne olivat molemmat niin hienoja, että valinta oli vaikea.

Lukeminen on ollut aina osa Englundin elämää, mutta kirjoittamaan hän ryhtyi määrätietoisesti vasta kymmenisen vuotta sitten.

– Kaksitoista vuotta sitten pari tarinaa tuli humahduksena mieleen ja ne alkoivat siellä hautumaan.

Toinen niistä on jalostunut nyt ilmestyväksi kirjaksi. Ensimmäiset pätkät hän kirjoitti vuonna 2015, mutta toden teolla projekti sai vauhtia ensimmäisenä koronavuonna.

– Korona vaikutti töihini ja elämästä vapautui yhtäkkiä aikaa. Silloin runttasin kirjan valmiiksi.

Englund ei erityisesti nauti kirjoittamisesta, vaan toteaa sen olevan tuskaista ja ärsyttävää.

– Sitten kun tulee joku hyvä idea tai lause, ratsastan sillä viikon ja jaksan taas jatkaa. En odota inspiraatiota, vaan istun säännöllisesti alas ja pakotan itseni kirjoittamaan.

Seuraava kirja, jossa kuolema tulee olemaan yhtenä teemana, on jo työn alla. Siinä Englund tulee hyödyntämään jollain tavalla myös kuolemaan liittyvää kokoelmaansa.