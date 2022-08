"Kiitos Vesku" – Kari Kanala kirjoittaa kuinka hiljaisten miesten katse käy hetken taivaalla ja pelit pistetään käyntiin.

Joukko hiljaisia miehiä seisoo keskiympyrässä. Pidämme urheilu- ja raittiusseura Zoomin perjantaiaamun treeneissä hiljaisen hetken. Yksi entisistä pelaajista, koko kansan tuntema Vesku, on kuollut. Hiljaisten miesten katse käy hetken taivaalla ja pistetään pelit käyntiin.

Vesa-Matti Loirin kuolema osuu johonkin tuntemattomaan kohtaan sisällä. Poikkeuksellinen taiteilija, futismies, jonkin sortin renessanssinero. Hänen biisitulkintansa lähtevät kelana soimaan päässä; Brontosauruksen yöstä Leino-laulujen kautta Apulannan Armo -vetoon. 'On turhaa armoo viivyttää.'

Juuri kun Jussi Hakulisen kuolemaa ehdittiin median välityksellä surra päivän verran, niin surutyö jatkuu. Kollektiiviseen suruun ei tosin mahdu kuin yksi ihminen tai murhenäytelmä yhtä aikaa.

Suru muistuttaa yhden aikakauden päättymisestä, oman kuolevaisuuden kohtaamisesta. Kollektiivinen suru yhdistää ja liittää elämään sekä lopulta kaipaukseen, rakkauteen. Rakkaus on muistamista, mielessä pitämistä. Kun ihminen on mielessä, muistissa – hän elää. Siksi suurinta elämässä ja kuolemassa on rakkaus.

Rakkaus näkyy pahan keskellä erityisesti siksi, että siellä on tilaa ja tilausta.

Mitä olisi elämä ilman rakkautta? Miltä tuntuisi elää rakkaudettomassa maailmassa?

Maailma ilman rakkautta olisi välinpitämättömyyden, unohduksen, armottomuuden maailma. Sellaisessa maailmassa ei välitetä itsestä eikä toisista, ei eilisestä saati huomisesta, ei muiden elämästä tai kuolemasta.

Välillä tuntuu, että maailmamme on armoton, rakkaudeton maailma, jossa kaikki on kaupan. Autamme, jos siitä jotain hyödymme. Elämme ilottomuuden aikakautta, jossa somen ajatuspoliisit lynkkaavat nopeasti väärät sanat ja sävyt.

Pappina ajattelen, että meidän todellisessa maailmassamme on silti rakkautta; ja eniten siellä missä on kärsimystä ja pahuutta, menettämistä ja kuolemaa, sillä kontrasti tuo näkyvyyttä. Rakkaus näkyy pahan keskellä erityisesti siksi, että siellä on tilaa ja tilausta.

Luterilaisessa kristinuskon tulkinnassa teemme eron kunnian ja ristin teologian välille. Kunnian teologiassa tunnemme Jumalan tahdon ja osaamme oman elämän hallinnan. Kaikki menestys on mahdollista sille, joka uskoo. Uskon heikkouden osoitusta ovat puolestaan kärsimykset, epäonnistumiset ja puute. Joka ei onnistu voi vain syyttää itseään, heikkoa uskoaan. Lähellä on myös loputon kuilu. Jos onnistut, kunnia on sinun; jos epäonnistut, syy on sinun. Sellainen kunnian kristinuskon tulkinta, menestyksen teologia, jättää ihmisen lopulta yksin.

Ristin teologia on Suomen kansan teologiaa siniristilippua myöten; alhaalla laaksossa, murheen mailla, vajavaisuuden ja neuvottomuuden keskellä elämme. Tässä menetyksen teologiassa Jumalaa emme tunne, ja ehkä parempi niin ettei tule tehdyksi sinunkauppoja. Martti Lutherin mukaan Jumala on kuitenkin valmis kaupankäyntiin; voimme tuoda surkeutemme ja syntisyytemme vaihtokauppaan, jossa Kristus ottaa ne itselleen ja antaa meille puhtautensa, pyhyytensä, itsensä. Ristin teologian tulkinnassa ihmiset ovat samalla viivalla; erilaisia, mutta samankaltaisia, toista tarvitsevia. Emme ole yksin.

Ristin teologia takertuu armoon. Kaikki - myös rakkaus - on luotu armon varaan. Siitä ovat elolliset olennot syntyneet, siihen kaikki elämä tähtää. Armon myötä ei tarvitse olla oman elämänsä tekijä, pelastaja tai lunastaja. ’On turhaa armoo viivyttää.’ Kiitos Vesku.

Kari Kanala

Kirkkoherra

Paavalin seurakunta

