Pääkirjoitus: Hoitajapulan ratkaisu on keksittävä ja asian ihmettely lopetettava – Kriisi syvenee

Hoitajapulasta on Suomessa puhuttu vuosia. Sosiaali - ja terveydenhoito on kriisissä, kun hoitoa tarvitsevia ihmisiä on koko ajan enemmän eikä hoitaminen kiinnosta riittävän monia. Ihmiset elävät yhä pitempään ja erilaista hoitotyötä tekeviä ihmisiä tarvitaan sairaaloihin, terveyskeskuksiin, hoivakoteihin ja ihmisten koteihin. Myös yksityinen terveydenhoito nielee ammattilaisia.

Suomessa on arviolta noin 10 000–15 000 hoitajan vaje, ja tilanne tulee jatkuvasti vaikeammaksi. Hoitoalaa odottaa myös eläkepommi.

Hoitajamitoituksen tavoitteena oli parantaa ympärivuorokautisessa tehostetussa hoivassa olevien asiakkaiden, yleensä vanhusten tilannetta. Hoitajamitoituksen on tarkoitus nousta niin, että työntekijöitä on oltava vähintään 0,7 yhtä asiakasta kohden. Nyt on sitten yhtäkkiä huomattu, että hoitajat eivät riitä ja uudistus ei ole mahdollinen.

Hallituspuolueissa onkin kiinnostusta hoitajamitoituksen lykkäämiseen. Uutissuomalaisen eduskuntaryhmien puheenjohtajille tekemän kyselyn mukaan keskusta, vasemmistoliitto ja RKP ovat valmiita ainakin harkitsemaan uuden hoitajamitoituksen voimaantulon viivästyttämistä. Varovaisimmin siirtämiseen suhtautuvat SDP ja vihreät.

Uutissuomalaisen haastattelussa keskustan eduskuntaryhmän ylivieskalainen puheenjohtaja Juha Pylväs sanoo olevansa valmis siirtämiseen, jos se arvioidaan välttämättömäksi. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kim Berg muistuttaa Uutissuomalaisen haastattelussa lauantaina, että lykkäämistä ei pidetä lähtökohtaisesti hyvänä ratkaisuna, koska sillä ei saada hoitajapulaa kuntoon. "Itse asiassa päin vastoin, koska hoitajamitoitus on juuri sitä varten asetettu, että saadaan työn kuormittavuutta helpotettua vanhustenhuollon yksiköissä."

Jokseenkin vaikea on erottaa tällä hetkellä, mikä opposition ja hallituspuolueiden näkemysero on. Hoitajapula on tosiasia, joka ei ihmettelemällä parane. On hämmentävää, että uuden hoitajamitoituksen toteuttamisajankohta on näin lähellä ja arvioidaan, että väki ei riitä.

Pahimmillaan uuden hoitajamitoituksen seurauksena voisi olla esimerkiksi se, että vanhusten pääsy laitoksiin olisi entistä vaikeampaa. Liian huonokuntoisten vanhusten kotona pitäminen ei ratkaise mitään vaan hoitajapula on pystyttävä ratkaisemaan. Asia on ollut tiedossa vuosia. Ongelma ketjuuntuu, kun vaikkapa päivystyksessä ja sairaaloissa pidetään potilaita, joiden tulisi päästä hoivapaikkaan, jota ei kuitenkaan ole.

Pelkästään hoitajien määrää lisäämällä eivät asiat parane. Tarvitaan myös hoitotyön prosessien ja tehtäväkuvien tarkistamista, että oikeat ihmiset tekevät oikeita töitä. Jos työt on organisoitu sekavasti, ei mikään määrä ihmisiä riitä. Työn on oltava pakitsevaa ja riittävän hyvin palkattua. Myös potilaat ansaitsevat parhaan mahdollisen hoidon eivätkä loppuunpalaneen henkilökunnan turhautumista.

Eduskuntavaaleihin on runsas puoli vuotta aikaa. Nyt voi suorastaan edellyttää, että vaalikampanjointiin eivät kuulu tyhjät lupaukset vaan vakavasti punnitut keinot, joita lähdetään selvittämään. Nykytilanne on sietämätön ja jopa vielä sietämättömämpää on asian päivittely ilman ratkaisuja.

