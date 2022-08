New York / Helsinki

Perjantaina puukotettu kirjailija Salman Rushdie on päässyt pois hengityskoneesta ja pystyy puhumaan. Asian on vahvistanut Rushdien agentti Andrew Wylie muun muassa New York Times -lehdelle.

Wylie kertoi varhain lauantaina Suomen aikaa, että Rushdie saattoi menettää toisen silmänsä puukotuksen vuoksi. Lisäksi hänen maksansa vaurioitui ja toisesta kädestä katkesi hermoja. Poliisin mukaan Rushdie sai hyökkäyksessä puukoniskun kaulaan. Hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan.

Rushdien ja häntä kirjallisuustapahtumassa haastatelleen Ralph Henry Reesen kimppuun hyökännyttä 24-vuotiasta miestä vastaan on nostettu syyte Rushdien tapon yrityksestä ja Reesen pahoinpitelystä. Rikosnimikkeet voivat vielä muuttua tutkinnan edetessä.

Epäilty on kiistänyt syyllisyytensä rikoksiin. Jutun syyttäjä puolestaan on luonnehtinut miehen tekoja ennalta suunnitelluiksi.

Uutistoimisto AP:n toimittaja oli paikalla, kun mies hyökkäsi lavalle esitelmäänsä aloitelleen Rushdien ja tämän haastattelijan kimppuun. Silminnäkijöiden mukaan Rushdie kaatui hyökkäyksen johdosta maahan. Myös haastattelija haavoittui tilanteessa.

Hyökkäyksen tehnyt mies on otettu kiinni. Poliisi ei antanut tietoa epäillyn mahdollisesta motiivista.

75-vuotias Rushdie teki kansainvälisen läpimurtonsa kirjailijana romaanillaan Keskiyön lapset (1981), joka voitti ilmestymisvuonnaan arvostetun Booker-palkinnon.

Parhaiten hänet tunnetaan teoksestaan Saatanalliset säkeet, jonka vuoksi Iranin edesmennyt uskonnollinen johtaja ajatollah Khomeini langetti hänelle fatwan eli kuolemantuomion.

Saatanalliset säkeet ilmestyi vuonna 1988, suomeksi 1989. Kirja on kielletty useissa Aasian ja Lähi-idän maissa, sillä jotkut muslimit ovat tulkinneet sen olevan epäkunnioittava profeetta Muhammedia kohtaan.

Joutui piileskelemään vuosia

Fatwan vuoksi Rushdie joutui piileskelemään lähes vuosikymmenen ajan muuttaen jatkuvasti paikasta toiseen Britanniassa, jonka hallitus tuolloin lupasi hänelle poliisisuojelua. Hän ei voinut paljastaa olinpaikkaansa edes perheelleen.

Khomeinin langettama fatwaa ei ole peruttu, mutta Rushdie pääsi palaamaan normaalimpaan elämään 1990-luvun lopulla, kun Iran totesi, ettei se enää tue aikeita hänen salamurhaamisekseen.

Intialais-brittiläinen kirjailija on jatkanut työtään sananvapauden vankkana puolustajana vuosikymmenestä toiseen. Rushdie on vuosien varrella vedonnut esimerkiksi satiirilehti Charlie Hebdon puolesta. Hänen mukaansa uskontoa pitää voida satirisoida.

– Meidän kaikkien täytyy puolustaa satiirin taidetta, joka on aina ollut voima vapauden puolesta ja tyranniaa, epärehellisyyttä ja typeryyttä vastaan. Uskonnot, kuten kaikki muutkin ideat, ansaitsevat kritiikkiä, satiiria ja kyllä – pelotonta halveksuntaamme, Rushdie sanoi vuonna 2015.

Kirjailija on ollut naimisissa neljästi ja hänellä on kaksi lasta.