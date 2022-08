Soite on laajensi neljännet koronarokotukset kaikkiin yli 60-vuotiaisiin – Rokotukset käynnissä myös Kallion, Pohjanmaan, Selänteen ja Kalajoen alueilla

Soite on laajentanut neljännet koronarokotukset kaikkiin alueen 60–69-vuotiaisiin. Neljännen rokotuksen voivat saada siis sekä riskiryhmiin kuuluvat että kuulumattomat yli 60-vuotiaat henkilöt.

Neljänsiä rokotteita annetaan edelleen myös 70–79-vuotiaille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille. Edelleen annetaan myös ensimmäisiä, toisia ja kolmansia koronarokotteita.

Neljännet koronarokotukset vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville 18–59-vuotiaille aloitetaan Soiten alueella myös lähiviikkoina. Soite tiedottaa tarkemmasta aikataulusta myöhemmin lisää.

Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta.

Soite järjestää ajanvarauksettomia walk-in-rokotuspäiviä, mutta rokotukseen voi myös varata ajan puhelimitse tai netissä. Soiten alueella rokotuksia saa Kokkolassa Mariankadun rokotuspisteessä, Teerijärven terveysasemalla, Tunkkarin rokotuspisteessä Vetelissä, Kannuksen seurakuntakeskuksessa, Toholammin seurakuntakodilla ja Perhon terveyskeskuksessa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa 60 vuotta täyttäneet, 18–59-vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat sekä 12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset ovat oikeutettuja neljänteen koronarokotukseen 15. elokuuta lähtien.

Kallion alueella koronarokotukseen mennään walk in -periaatteella. 5–11-vuotiaille lapsille on kuitenkin varattava aika ennakkoon. Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa koronarokotuksen saa neuvolasta. Ylivieskassa rokotukset haetaan seurakuntakoti Mariasta. Kallion walk in -päivät on jaoteltu asiakkaan sukunimen alkukirjaimen perusteella seuraavasti:

Ma 15.8.2022 klo 9-15 A-I

Ti 16.8.2022 klo 12-17 J-K

Ke 17.8.2022 klo 9-15 L-N

To 18.8.2022 klo 9-15 O-R

Pe 19.8.2022 klo 9-12 S-Ö

Kalajoella neljännen rokotteen voivat saada kaikki 60 vuotta täyttäneet, 18–59 -vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat sekä 12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset.

Kalajoella on sekä walk in -päiviä että etukäteen puhelimitse tai netissä varattavia rokotusaikoja. Kalajoen koronarokotukset järjestetään Kalajoen terveyskeskuksessa, Himangalla ja Merijärvellä neuvoloissa.

Pohjanmaan hyvinvointialueella 18–69-vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat, kaikki yli 60-vuotiaat ja voimakkaasti immuunipuutteiset yli 12-vuotiaat voivat varata ajan neljänteen rokotukseen. Pohjanmaalla ajan Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn, Pedersören ja Luodon rokotuspisteille voi varata puhelimitse tai netissä.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella rokotukset laajenivat ensimmäiseksi 70–79-vuotiaisiin. 17. elokuuta alkaen siirrytään rokottamaan myös 18–69-vuotiaita lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvia ja 60–69-vuotiaita.

Selänteen alueella rokotuksia saa ajanvarauksella tai walk-in-aikana Haapajärven terveyskeskuksesta, Pyhäjärven neuvolasta ja Reisjärven vanhasta neuvolasta.