Riikka Sipilän kolumni: Oma koti on kullan kallis ja käy lähiaikoina yhä kalliimmaksi

Sähkölämmittäjän energialasku nousee ensi talvena moninkertaiseksi aiemmista yhtä varmasti kuin talvi on tulossa.

1970-luvun alun öljykriisistä minulla ei ole muistikuvia, mutta arvelen että sen seurauksena talon lämmitysmuoto vaihtui öljystä suoraksi sähkölämmitykseksi. 80-luvulla jokaisen suihkussa käynnin yhteydessä jännitti lähinnä vain se, kuuluuko oven takaa huhuilu "Uimamaisterin tutkinto suoritetaan uimahallissa!" neljän minuutin vai seitsemän minuutin kohdalla.

Suihkuun huutelija ei saanut silloiselta teiniltä paljon tyylipisteitä, mutta nykyisenä viran puolesta huutelijana ymmärrän jo paremmin, mistä on kysymys. Veden lämmittäminen kun vie omakotitalossa sähköä eniten heti varsinaisen lämmityksen jälkeen.

Talvesta riippuen sähkönkulutus vaihtelee rutkasti. Leutona talvena sähkönkulutus voi vuositasolla olla jopa 4000 kWh:a alempi kuin kovana pakkastalvena. Ennen kuin lämmitys tänä syksynä napsahtaa päälle, on satavarmaa että pönttöuunit ja kaikki ikkunoiden ja ovien tiivisteet on tarkastettu, ilmalämpöpumppu on imuroitu ja tulikuumaa vettä tarjonnut suihkun sekoittaja on vaihdettu. Vaatekaappien sisältö on käyty läpi niin, että niistä löytyy riittävästi villasukkia ja -paitoja.

Huonelämpötilaa on vielä varaa laskea asteella tai kahdella, mutta voisiko jonkun huoneista jättää ihan kylmäksi tulevana talvena? Ja mikä se huone olisi – tai lähinnä kenen? En viitsi edes ajatella omien teinien kanssa aiheesta viriävää keskustelua. Sanailu viikoittaisten suihkukertojen määrästä oli jo sen verran värikästä, että se imi loputkin värit omasta päästä.

Kun on tottunut pesemään tiskit yöllä ja pyykit sunnuntaisin, ja vain täysiä koneellisia, tapaa voi hyvin jatkaa. Kuivausrummun käyttöön taas pitää olla jatkossa erityinen syy. Muut "turhat" sähkölaitteet on siirretty pois näkyviltä.

Aika tavalla energiaa on kulunut sen miettimiseen, millä kaikilla tavoilla sähköä on mahdollista jatkossa säästää. Valoja sammutellaan ja latureita irrotellaan pistorasioista – siitä huolimatta että näiden kulutus on vain murto-osa laskusta.

Jos ensi vuoden alkupuoliskolla kuukausittain maksettava sähkölasku on viime vuoteen verrattuna nelinkertainen (mitä se ennusteiden mukaan voi helposti olla), en ymmärrä kuinka omakotitaloissa asuvat ikäihmiset sellaisen korotuksen maksavat, kun itsellekin tekee tiukkaa.

Hirvittää vaikkei se tietysti mitään auta.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan päivittäistuottaja.