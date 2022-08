Lehtitietojen mukaan Kalajoen kaupunki on päättänyt rakentaa sekä kantakaupunkiin että Himangalle uuden päiväkodin. Kun kuntaliitosta suunniteltiin, himankalaisille luvattiin säilyttää lähipalvelut. Tämä lupaus on pidetty kiitettävästi, kun vuoden alussa aloitti uusi Himangan terveysasema. Uuden päiväkodin rakentaminen jatkaa samaa linjaa ja siitä kiitokset Kalajoen päättäjille.

Tapa, jolla tämä päätös on suunniteltu toteutettavaksi, ei ole mielestäni onnistunut. Sen mukaan Himangan kirjasto puretaan ja vanha Himangan kunnanvirasto muutetaan kirjastoksi. Nykyisen kirjaston paikalle rakennetaan uusi päiväkoti. Ei tunnu järkevältä!

Kunnanvirasto eli Himankatalo on juuri saatu muutettua niin, että siellä on erinomaiset tilat. Rakennus on kaksikerroksinen eikä muutenkaan sovellu kirjastoksi.

Nykyisen kirjaston purkamiselle ei esitetty perusteita. Jos nykyinen kirjaston kunto vaatii kunnostusta, purkamiseen ja Himankatalon muutostöihin varattua määrärahaa käytettäköön tarpeellisiin kunnostustöihin. Kirjaston on aikanaan suunnitellut himankalainen arkkitehti Heikki Boren ja se on tarkoitukseensa hienosti suunniteltu.

Ainoaksi kustannukseksi jää uuden päiväkodin rakentaminen.

Tämän suunnitelman kuulemistilaisuus on Raumankarin koululla keskiviikkona 17.8.2022 kello 19. Kuntaliitoksesta ja terveysaseman rakentamisesta järjestettiin vastaavat tilaisuudet ja toivon, että niiden rakentava keskustelu toistuu tässäkin tilaisuudessa.

Keskiviikkona tavataan!

Esko Kaikkonen