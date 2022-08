Pääkirjoitus: Lentojen kohtalo on kimurantti – Kummallista on väittää, että maakuntalentoja ei saisi tukea

Kokkolan ja Pietarsaaren lennot mietityttävät. Kiinnostus maakuntalentoihin vaihtelee eri puolilla Suomea. Korona-aika teki osittain tehtävänsä, kun totuttiin hoitamaan liike-elämää muilla keinoilla kuin lentämällä koronan hiljennettyä lentoliikenteen. Asia on ollut jossain määrin kiistanalainen vuosia. Kun lennot eivät kiinnosta kuin kourallista, onko niissä järkeä. Tätä saa ainakin kysyä.

Maakuntalentojen oli määrä jatkua elokuun loppuun saakka, mutta polttoainehintojen raju nousu söi valtion lennoille varaamia varoja ennenaikaisesti. Nyt kärvistellään kahden ja puolen kuukauden tauon kanssa. Erilaisia muutoksia ja katkoksia on tullut säännöllisen epäsäännöllisesti. Ihan arkijärjellä voi sanoa, että edestakaisin veivaaminen ei paranna lentojen tilannetta tai matkustajien ymmärrystä siitä, voiko lentojen varaan laskea.

Kruunupyystä avautui maanantaina uusi lentoreitti Ruotsiin. Jatkossa ruotsalaisyhtiö Jonair-yhtiö lentää kaksi kertaa viikossa Uumajan, Kruunupyyn ja Skellefteån väliä. Ensimmäisellä lennolla ei ollut yhtään matkustajaa, mutta se ei välttämättä kerro lopullista tietoa Ruotsin kiinnostavuudesta. Myös Tukholman lennot jatkuvat.

Tulevista maakuntalennoista Traficom on aloittanut tarjouskilpailun, joka ratkeaa ensi kuussa. Kruunupyyn lentohalliyhtiön toimitusjohtajan Stig-Göran Forsmanin mukaan kyselyitä on tullut useista lentoyhtiöistä (KP 12.8.). Uudessa tarjouskilpailussa operaattoreilta edellytetään jatkolentomahdollisuutta vähintään kahteen suureen kaupunkiin Euroopassa, minkä on arveltu lisäävän matkustajien määrää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskipohjanmaan haastattelussa liike-elämä perustelee lentojen tarpeellisuutta. Esimerkiksi Pohjanmaan kauppakamarin puheenjohtaja Janne Ylinen on lentotauosta harmissaan. Hänen mukaansa kansainväliset yritysvieraat tarvitsevat hyviä lentoyhteyksiä. Vientiyritysten tarpeet ymmärtää ja lentomatkustajien todellista määrää on vaikea arvioida taukojen ja jatkuvuuden puutteen vuoksi.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtava tutkija Marita Laukkanen kritisoi voimakkaasti valtion tukitoimia Svenska Ylen haastattelussa viime viikolla. Hänen mukaansa ainoa peruste on aluepolitiikka. Näkemys on erikoinen siksikin, että suomalaisen vientiteollisuuden tukeminen tätä kautta ei auta pelkästään maakuntia.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.