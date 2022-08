Milloin nuhainen lapsi voi palata kouluun? Miten koronapotilaan perheenjäsenten tulee toimia? – Kokosimme toimintaohjeita erilaisiin koronatilanteisiin

Milloin kasvomaskia pitää käyttää? Mitä teen, jos oireilen, mutta kotitesti on negatiivinen? Elämä on muuttunut kesän mittaan vapaammaksi, mutta erilaiset koronatilanteet aiheuttavat edelleen kysymyksiä. Kokosimme ajankohtaiset toimintaohjeet erilaisiin tilanteisiin Soiten verkkosivuilta.

Tartuntojen ehkäisytoimet

Ota koronarokotukset, sillä ne suojaavat vakavalta tautimuodolta. Muista hygienia: kädet, maski, turvaväli ja ilmanvaihto.

Jos sinulla on lieviä hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta nuhaa tai yskää, on suositeltavaa välttää vapaaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan.

Perusterveille suositellaan kotitestausta. Kotitesti kannattaa oireiden jatkuessa toistaa uudestaan, sillä antigeenikotitestit eivät tunnista omikronia yhtä herkästi kuin aiempia variantteja. Kotitestit soveltuvat myös lasten testaukseen.

Vaikka kotitesti on negatiivinen, oireisena on tärkeää välttää kontakteja ainakin viiden vuorokauden ajan. Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin kolme vuorokautta, suositellaan kontaktien välttämistä siihen asti, kunnes on ollut oireeton vähintään kaksi päivää.

Jos vointisi sitä vaatii, ota yhteyttä Soiteen. Soiten koronatestaukseen voi hakeutua, jos oireet ovat vakavat, kuuluu riskiryhmään, on raskaana, työskentelee sote-alalla tai tarvitsee tuloksen koronapassia varten (eli ei ole 2 kertaa rokotettu).

Kasvomaskia suositellaan käytettävän edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, jos hakeudut koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin, sinulla on hengitystieinfektion oireita, mutta sinun on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella, tiedät altistuneesi koronavirukselle, esimerkiksi perheessäsi on todettu tartunta, mutta et voi välttää kodin ulkopuolisia lähikontakteja, asioit sosiaali- ja terveyspalveluissa tai vierailet osastolla tai kuulut riskiryhmään ja olet tilassa, jossa ei voi välttää lähikontakteja.

Toimi näin, jos saat positiivisen koronatestituloksen

Sairastuneen tulee olla kotona 5 vuorokautta oireiden alkamispäivästä tai näytteenottopäivämäärästä lähtien. Kotieristyksen aikana tulee välttää kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja.

Sinun on hyvä kertoa tilanteesta työpaikallesi tai opiskelupaikallesi sekä muille mahdollisesti tartuttavuusaikana tapaamillesi ihmisille, ja kertoa, että heidän pitää mahdollisten oireiden alkaessa jäädä kotiin. Tartuttavuus alkaa tyypillisesti noin kaksi vuorokautta ennen ensimmäisten oireiden ilmaantumista.

Voit palata normaaliin arkeen, kun sinulla ei ole oireita ja 5 vuorokauden eristysaika on päättynyt. Oireettomuus tarkoittaa, että kuume on poissa ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä. Tarvittaessa hae sairaslomaa omasta työterveydestä tai terveyskeskuksesta.

Mikäli vointisi on huono, soita 116 117, tai hätätapauksessa 112.

Koronavirukselle altistuminen

Koronavirustaudille altistuneita henkilöitä ei aseteta enää tartuntatautilainmukaiseen karanteeniin. Jos olet altistunut koronavirukselle ja olet oireeton, seuraa vointiasi ja vältä kontakteja viiden päivän ajan altistumisesta.

Terveiden ja rokottamattomien perheenjäsenten tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön näytteenottopäivästä on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta. Kun eristysaika on ohitse ja oireet ovat olleet poissa 2 vuorokautta, voi liikkua vapaasti.

Jos asuu samassa taloudessa koronapositiivisen kanssa, harrastustoimintaan osallistumista tai vapaa-ajan vierailuja ei suositella. Mahdollisuuksien mukaan jää myös etätöihin. Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia. Samassa taloudessa asuvat voivat pienentää tartuntariskiä välttämällä lähikosketusta sairastuneen kanssa ja huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta.

Kun lapsi sairastaa

Koronapositiivisen lapsen tulee pysyä kotona vähintään 5 vuorokauden ajan. Jos lapsella on oireita vielä 5. vuorokautena tai sen jälkeen, hänen pitää pysyä kotona, kunnes hän on ollut oireeton vähintään 2 vuorokautta.

Alle 12-vuotiaan lapsen lieviä infektio-oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireet ovat lieviä, jos lapsi on virkeä ja jaksaa leikkiä ja puuhailla. Lapsen tulisi välttää perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat merkittävästi helpottaneet. Jos oireet alkavat selkeästi väistyä seurannassa, ei koronatestiin tarvitse mennä.

Alle 12-vuotiaalla lapsella Soitessa tehty koronatesti on aiheellinen, jos hänellä on koronavirukseen sopivia oireita ja hänen oireet edellyttävät lääkärin arviota. Yli 12-vuotiaalla lapsella Soitessa tehty koronatesti on aiheellinen, jos hänellä on koronavirukseen sopivia oireita ja hän kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.

Lapsi tai nuori voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun hän on selvästi paranemassa ja oireet vähenemässä. Kuten muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen.

Jos mahdollista, vain yksi aikuinen hoitaa sairastunutta. Riskiryhmään kuuluvan henkilön ei tulisi olla sairastuneen ensisijainen hoitaja. Huolehdi, että lapsi saa riittävästi nestettä. Jos ruoka ei maistu esimerkiksi kurkkukivun vuoksi, energiaa saa sokeripitoisesta juomasta. Lapsi on saanut riittävästi nesteitä, jos virtsaa erittyy ja lapsi pissaa muutaman kerran päivässä. Kun pidät sairastunutta lasta sylissäsi, pyri siihen, että lapsi ei yski suoraan kasvoillesi.

Tarkkaile lapsen vointia ja soita tarvittaessa terveyskeskukseen.

