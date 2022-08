Tapani Postilan kolumni: Älykäs isoveli imuroi kotona – Joku jossain tietää liikkeesi ja tuntee tapasi

Älypuhelin kuuntelee puhelua, ja tietää tuoreltaan nälkäisten puheista heidän ruokahalunsa. Älykoti herää; keittiö selvittää seuraavaksi ruokatarpeita, ja jääkaappi tietää millainen päivällinen on mahdollista. Liesi valmistautuu. Ruokailun jälkeen robotti-imuri kiertää keittiön lattian ja siivoaa mukaansa ruoan muruset. Lopulta älyvessa analysoi mitä tuli syötyä.

Koko verkottunut ketju kerää tiedonjyvät. Isoveli tietää paljon enemmän kuin itse syöjä ja muistaa paljon paremmin. Ihmisen aivot ovat jo unohtaneet koko ruokailun, mutta tieto ei todellakaan katoa.

Onko edellämainittu älyketju utopiaa? Ei ole. Haittaako tuo tiedonkeräämisen tehokkuus? Jos ei haittaa, niin pitäisi ainakin kiinnostaa kenelle tuo tieto kulkeutuu.

Elämme entistä tiiviimmin älylaitteiden keskellä, jotka helpottavat elämää ja säästävät aikaa. Tekoälyn aikakaudella kaikkea tekemäämme analysoidaan ja kartoitetaan. Monet meistä tietävät, kuinka tarkasti internetissä mainokset kohdistuvat. Kiinnostuksen kohteet avautuvat kuin itsestään ja sopivia tuotteita osataan kaupata. Kohdennettu mainonta on tehokasta.

Tieto on valtaa ja data on kultaakin kallimpaa. Aika entinen ei palaa, mutta oman tiedon liikkeistä on hyvä olla selvillä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Älykäs isoveli voi olla viaton avustaja, mutta maailma ei ole verkottunut vain ihmisten iloksi. Esimerkiksi verkkokaupan jättiläinen Amazon on määrätietoisesti laajentanut datankeruutaan kodeissa. Nyt suunnitelmissa on ostaa robotti-imureita valmistava teknologiayritys. Kauppa on Yhdysvaltain viranomaisten tarkastelussa. Kaupan epäilijät ovat esittäneet kysymyksen, kuinka fiksujen imurien keräämää tietoa käytetään. Millintarkasti kohdennettu mainonta nousee ensimmäisenä esille.

Amazon ei ole kuitenkaan yksin kahmimassa tietoa ihmisistä ja heidän yksityisyydestään. Tiedon haalijoita ja datan louhijoita löytyy paljon maailmalta. Kaikilla ei ei todellakaan ole puhtaat jauhot pussissa, kuten ei aina keittiönkään jauhopussissa.