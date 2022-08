Ruotsalaisyhtiön johtaja kommentoi lentoa tyhjällä koneella Kruunupyyhyn: "Syyskuun varaustilanne näyttää huomattavasti paremmalta"

Ruotsalainen lentoyhtiö Jonair Flight ei saanut lentävää lähtöä uudelle reitilleen Uumajan, Kruunupyyn ja Skellefteån välillä maanantaina.

Kone lensi tyhjänä edestakaisin Merenkurkun yli, sillä matkustajat puuttuivat. Yhtiössä uskotaan vakaasti lentoreitin tulevaisuuteen.

– Elokuulle on myyty vähemmän lippuja, mikä johtuu luultavasti siitä, että kesälomakausi on vielä meneillään.

– Vaatii oman aikansa ennen kuin matkustajat löytävät uudelle linjalle. Syyskuun varaustilanne näyttää huomattavasti paremmalta, sanoo Jonair Flightin lentotoiminnan johtaja Mattias Eriksson.

Jonair Flightillä ei ole jatkossa tarkoituksena lentää tyhjillä koneilla.

– Voi kuitenkin tulla hetkiä, jolloin kone on yhteen suuntaan tyhjänä, mutta toiseen suuntaan on matkustajia. Silloin koneen on lennettävä noutamaan matkustajat, sanoo Eriksson.

Jonair Flightilla on vuosikymmenien kokemus Merenkurkun liikenteestä. Uumajalaisyhtiö on lentänyt Pohjanlahden yli vuodesta 1972 lähtien.

– Vietämme siis 50-vuotisjuhlaa. Elinkeinoelämällä ja ihmisillä on aina ollut tarvetta näille lennoille molemmin puolin Pohjanlahtea, sanoo Eriksson.

Tähän saakka toiminta on perustunut ennakkoon varattuihin liikematkoihin.

– Nyt katsomme, onko olemassa asiakaspohjaa vakituiselle reittiliikenteelle, joka tarjoaa myös yksityishenkilöille mahdollisuuden matkustaa sukulaisten ja ystävien luokse, sanoo Eriksson.

Kone lensi tyhjänä Kruunupyyhyn ja takaisin Ruotsiin: "Pääasia on, että se lentää"